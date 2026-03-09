Trump pide a Putin acabar con la guerra en Ucrania para ayudar ante la crisis en Irán

Miami, 9 mar (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que en una llamada con su homólogo ruso, Vladímir Putin, le pidió este lunes acabar con la guerra en Ucrania «si quiere ayudar» a aliviar el conflicto en Oriente Medio de Washington contra Irán.

«Obviamente hablamos sobre el Oriente Medio. Y él quiere ayudar. Le dije: ‘podrías ayudar más al terminar la guerra de Ucrania-Rusia’. Eso ayudaría más. Pero tuvimos una muy buena conversación, y él quiere ser muy constructivo», declaró el mandatario en una conferencia de prensa en Miami.

Ambos mandatarios conversaron este lunes en medio de reportes en la prensa estadounidense sobre que Rusia ha proporcionado inteligencia a Irán tras la ofensiva que comenzaron Estados Unidos e Israel hace más de una semana, aunque Trump desestimó esta información el fin de semana.

Trump aseveró ahora que el presidente ruso quedó «muy impresionado» con el ataque de Estados Unidos con Irán «porque nadie ha visto jamás algo así».

En la llamada, según Moscú, «el presidente de Rusia planteó variantes encaminadas a un rápido arreglo político-diplomático del conflicto iraní», informó horas antes Yuri Ushakov, asesor de política internacional del Kremlin.

El diplomático ruso añadió que dichas propuestas son fruto de las conversaciones mantenidas durante la última semana con el presidente iraní, Masud Pezeshkian, y otros dirigentes de países del golfo Pérsico.

La conversación, la primera entre Trump y Putin desde diciembre de 2025, duró cerca de una hora y fue «franca» y «constructiva”, agregó Ushakov.

El presidente estadounidense coincidió en que fue «una muy buena llamada», aunque Putin ha expresado el apoyo «inquebrantable» de Moscú a Teherán tras la elección de Mojtaba Jameneí como sucesor de su padre, el ayatolá Ali Jameneí, mientras que Trump la ha considerado «inaceptable».

«Estuvimos hablando sobre Ucrania, que es una batalla que nunca termina, y miren, hay un tremendo odio entre el presidente Putin y el presidente (Volodímir) Zelenski (de Ucrania). Parece que no pueden espabilarse. Pero pienso que fue una llamada positiva en ese tema», añadió Trump. EFE

