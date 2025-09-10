The Swiss voice in the world since 1935

Trump pide pena de muerte para el asesino de la joven ucraniana en Charlotte

Washington, 10 sep (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió este miércoles que se condene con la pena de muerte al asesino de una joven mujer ucraniana en Charlotte, en Carolina del Norte, el pasado mes de agosto.

«El ANIMAL que mató tan violentamente a la hermosa joven de Ucrania, quien vino a Estados Unidos buscando paz y seguridad, debe recibir un juicio ‘rápido’ (¡no hay duda!) y ser sentenciado ÚNICAMENTE con la PENA DE MUERTE. ¡¡¡No puede haber otra opción!!!», escribió Trump en su red social, Truth Social.

Trump publicó este mensaje después de que se conociera el caso de Irina Zarutska, a quien un hombre, identificado como Decarlos Brown, apuñaló mortalmente en el cuello el pasado 22 de agosto cuando viajaba a bordo de un tren en Charlotte, donde la joven se desangró ante la pasividad de los algunos pasajeros.

Por su parte, la fiscal general, Pam Bondi, confirmó que la pena capital está sobre la mesa.

«Los pasos son los siguientes: presentamos cargos, formulamos acusación y, a continuación, decidimos legalmente si solicitamos o no la pena de muerte. Pero sin duda está sobre la mesa», dijo Bondi.

Este martes, el mandatario urgió a su Gobierno a ser «despiadado» con los delincuentes y a responder con «fuerza y determinación».

«Tenemos que ser despiadados como ellos. Es lo único que entienden», declaró Trump en un vídeo publicado en X por la Casa Blanca.

El Departamento de Justicia acusó esta semana a Brown de haber cometido un delito federal, en una denuncia penal presentada Tribunal de Distrito para el Distrito Oeste de Carolina del Norte, por lo que encara la posibilidad de que esa corte lo sentencie a cadena perpetua o a la pena de muerte.

Estos cargos se sumaron a los presentados anteriormente en la justicia estatal donde se le acusa de asesinato en primer grado, delito que en Carolina del Norte se castiga también con la cadena perpetua o la pena capital, estado donde existe una moratoria de facto en ejecuciones desde 2006.

La pena de muerte en EE.UU. tenía una moratoria desde diciembre de 2024, cuando el expresidente Joe Biden conmutó la pena a 37 de los 40 presos federales en el corredor de la muerte. Sin embargo, en enero Trump firmó una orden ejecutiva para impulsar esta condena a nivel federal.

Aun así, la mayoría de las ejecuciones se producen en jurisdicciones estatales.EFE

