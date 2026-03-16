Trump planea retrasar un mes su visita a China debido a la guerra de Irán

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Washington, 16 mar (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que planea retrasar aproximadamente un mes el viaje a China que tenía previsto realizar a finales de marzo para reunirse con su homólogo, Xi Jinping, debido a la guerra con Irán.

«Debido a la guerra, quiero estar aquí. Siento que tengo que estar aquí. Así que hemos solicitado posponerlo un mes más o menos, y espero con interés estar con ellos. Tenemos una muy buena relación», explicó el presidente a la prensa. EFE

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