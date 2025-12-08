Trump planea un rescate de 12.000 millones de dólares para los agricultores de EE.UU.

2 minutos

Washington, 8 dic (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planea anunciar un paquete de rescate por valor de 12.000 millones de dólares para los agricultores del país, que sufren las consecuencias de la política arancelaria de la Casa Blanca, informaron este lunes medios locales.

El mandatario dará más detalles al respecto este mismo lunes en la Casa Blanca durante una mesa redonda con el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y agricultores estadounidenses.

El plan, diseñado durante los últimos meses, se presenta a las puertas de 2026, año en el que se celebrarán elecciones de medio mandato y Trump necesita el apoyo del mundo rural para mantener la mayoría republicana en el Congreso.

Según The Wall Street Journal, gran parte de la ayuda, cifrada en 11.000 millones de dólares, se distribuirá a través de pagos únicos del programa de asistencia Farmer Bridge Assistance.

Los mil millones de dólares restantes, agrega el rotativo, se destinarán a productos básicos no cubiertos en el programa de asistencia.

Este 2025 ha sido un año especialmente difícil para el sector agrícola estadounidense, que en el primer semestre experimentó un aumento de quiebras del 60 %.

La dura política arancelaria impulsada por Trump a China produjo, además, que el gigante asiático suspendiera temporalmente la compra de soja estadounidense, algo que se retomó tras un acuerdo alcanzado a finales de octubre.

El plan diseñado ahora por la Administración de Trump busca ayudar a los productores de soja a poder saldar sus deudas tras un año con pérdidas devastadoras y financiar la siembra de la cosecha del próximo año.

China, el mayor comprador de soja estadounidense, se ha comprometido a adquirir 12 millones de toneladas métricas este año y 25 millones anuales durante los próximos tres años.

Durante el desencuentro, China acudió al mercado argentino para sustituir las exportaciones de soja estadounidense, de manera que la línea de crédito que la Casa Blanca otorgó en octubre al Gobierno de Javier Milei para respaldar su economía enfureció a los agricultores estadounidenses. EFE

er/fpa