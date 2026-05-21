Trump pospone la firma de una orden ejecutiva sobre IA poco antes de rubricarla

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Washington, 21 may (EFE).- El presidente de EE. UU., Donald Trump, ha pospuesto este jueves la firma de una orden ejecutiva sobre inteligencia artificial (IA) apenas unas horas antes de tener que rubricarla, al considerar que el documento podía minar los avances estadounidenses en el sector.

«No me gustaron ciertos aspectos (de la orden ejecutiva), así que lo pospuse. Creo que se interpone en nuestro camino. Ya saben, estamos liderando con respecto a China y el resto de países y no quiero hacer nada que se interponga en el camino de ese liderazgo», ha declarado hoy Trump a los medios en el Despacho Oval.

«Tenemos una IA muy sustancial, está causando un bien tremendo, y también está generando muchos empleos, una cantidad tremenda de empleos. Tenemos más gente trabajando en ello que nunca antes. De verdad pensé que esto podría haber sido un obstáculo, y quiero asegurarme de que no lo sea», ha zanjado el republicano.

La Casa Blanca ya había enviado invitaciones a representantes de grandes tecnológicas para la firma, que debía haberse realizado hoy jueves, según informan varios medios locales, citando fuentes cercanas al asunto.

Por su parte, The New York Times ha adelantado hoy, citando a personas que han trabajado en la redacción de esta orden ejecutiva, que el documento supone un giro en la postura del Gobierno Trump con respecto a los controles estatales sobre IA, ya que permitiría a la Casa Blanca preexaminar nuevos modelos de lenguaje antes de que se hagan públicos.

El diario asegura que en su formato actual, la orden insta a la Oficina del Director Nacional de Ciberseguridad, que forma parte de la Casa Blanca y coordinación de temas de ciberseguridad para todo el Gobierno y otras agencias, a desarrollar un proceso para preevaluar distintos aspectos de seguridad de nuevos modelos de IA. EFE

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