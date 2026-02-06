Trump publica un vídeo en el que aparecen los Obama caracterizados como monos

1 minuto

Washington, 6 feb (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, publicó este jueves en su red Truth Social un vídeo sobre supuesto hackeo de máquinas de votación en el que en los últimos segundos aparecen el expresidente Barack Obama y su esposa, Michelle Obama, caracterizados como unos monos.

La representación racista del matrimonio como chimpancés en una selva ocurre al final de un corte sobre la supuesta intervención para manipular las máquinas de votación de Dominion Voting System en las elecciones presidenciales de 2020 en las que el demócrata Joe Biden se impuso a Trump.

Dominio Voting System ganó varias demandas contra medios aliados con la narrativa impulsada por Trump de que la firma estaba detrás de una supuesta manipulación de los resultados electorales, algo que demostraron como falso en los tribunales en varios casos.

El corte racista que se mofa de los Obama se muestra en el último segundo del vídeo compartido por Trump en Truth Social y parece haber sido creado por un usuario de Instagram (xerias_x) que crea vídeos con inteligencia artificial y memes proTrump. EFE

