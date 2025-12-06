Trump se reúne con el primer ministro de Canadá y la presidenta de México

El presidente Donald Trump se reunió el viernes con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, indicó a la AFP una portavoz del dirigente canadiense.

Los tres líderes habían asistido previamente en Washington al sorteo del Mundial-2026, que se celebrará el próximo año en Estados Unidos, Canadá y México.

«Hemos trabajado estrechamente con estos dos países, y la coordinación, la amistad y la relación han sido extraordinarias», dijo el presidente estadounidense sobre el Mundial.

«Hablamos de la gran oportunidad que representa la Copa Mundial de Fútbol 2026 para los tres países y de la buena relación que tenemos. Acordamos seguir trabajando juntos para temas comerciales», indicó Sheinbaum en un mensaje en la red X.

Trump participó junto con Carney y Sheinbaum en un sorteo simulado en el que cada uno sacó el nombre de su país.

«Los tres líderes se reunieron durante aproximadamente 45 minutos», dijo Audrey Champoux, portavoz de Carney, en un correo electrónico.

«Han acordado seguir trabajando juntos en el CUSMA», añadió, al hacer uso del acrónimo canadiense para el acuerdo de libre comercio existente entre los tres países.

Canadá y México son socios del acuerdo de libre comercio T-MEC de América del Norte junto a Estados Unidos, que se alcanzó durante el primer mandato de Trump.

Ambos países están amenazados por la vasta ofensiva proteccionista mundial lanzada por el presidente estadounidense.

El desafío para los dos vecinos de Estados Unidos es renegociar términos lo más favorables posibles en el marco de ese tratado.

Para Canadá también se trata de restablecer un diálogo roto en octubre, tras una campaña publicitaria televisiva contra el aumento de los aranceles que indignó a Trump.

Canadá es el segundo socio comercial de Estados Unidos y un proveedor importante de acero y aluminio para las empresas estadounidenses, especialmente en el sector automotor.

México, por su parte, enfrenta una situación económica difícil en 2025 debido a las incertidumbres relacionadas con la política comercial de Estados Unidos, su principal socio comercial, destino de más del 80% de sus exportaciones.

Esta era la primera reunión cara a cara de la presidenta mexicana con su vecino del norte, que le exige más compromiso en la lucha antinarcóticos.

México ha desplegado más tropas en la frontera común y ha deportado a decenas de capos de la droga para que cumplan condena en Estados Unidos, pero Trump ha dejado entrever en varias ocasiones que estaría dispuesto a atacar a los cárteles en suelo mexicano.

