Trump se ve con Zelenski al margen del G7 en Évian y llama a Rusia a intentar un acuerdo

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Évian (Francia), 16 jun (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, señaló este martes que se ha reunido con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, al margen de la cumbre del G7 en Évian (Francia), y apuntó que prevé mantener un nuevo encuentro, al tiempo que llamó a Rusia a intentar un acuerdo.

«Tuvimos una buena reunión. Le voy a ver de nuevo después. Tuvimos una muy buena reunión. Rusia debería llegar a un acuerdo. Ha perdido una cantidad tremenda de gente, y también Ucrania», dijo Trump.

El líder republicano habló ante la prensa al inicio de su reunión con el emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, el mismo día en que el G7 arrancó su segunda jornada con una sesión de trabajo centrada en Ucrania, en la que estuvo presente Zelenski.

Según fuentes de la Casa Blanca, el primer encuentro duró 24 minutos.

En la agenda no figuraba una reunión entre Zelenski y Trump y esta cobra relevancia al producirse al día siguiente de que el presidente de Estados Unidos se mostrase dispuesto a implicarse de nuevo a fondo en la búsqueda de una negociación de paz para Ucrania.

«He puesto fin a ocho guerras. Esta era la que pensaba que iba a ser la más fácil. Hay mucha aversión entre los dos líderes», añadió en referencia también al presidente ruso, Vladímir Putin.

La última reunión entre Zelenski y Trump se remonta a diciembre pasado en la residencia del estadounidense en Mar-a-Lago (Florida, EEUU).

Este lunes, Trump había afirmado que «tal vez» sea posible «hacer algo» para avanzar hacia una solución de la guerra en Ucrania, y aseguró que tanto sus homólogos ruso como ucraniano están «abiertos a ello». EFE

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