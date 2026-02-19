Trump sugiere que podría tomar una decisión sobre atacar a Irán en unos «diez días»

1 minuto

Washington, 19 feb (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este jueves que podría tomar una decisión sobre un posible ataque a Irán en los próximos diez días si ambos países no llegan a un acuerdo sobre el programa nuclear de Teherán.

«Quizás tengamos que ir un paso más allá, o quizás no. Quizás lleguemos a un acuerdo. Lo sabrán probablemente en los próximos diez días», afirmó durante un discurso en la inauguración de la primera reunión de su Junta de Paz, creada por el propio Trump para resolver conflictos mundiales. EFE

