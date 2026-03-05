Trump sustituye a la secretaria de Seguridad Nacional en pleno cierre del departamento

(Actualiza con reacción de Noem y Mullin)

Washington, 5 mar (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cesó este jueves a la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, quien dejará el cargo a partir del 31 de marzo, y la sustituirá el senador de Oklahoma Markwayne Mullin.

«La actual secretaria, Kristi Noem, quien nos ha servido eficazmente y ha obtenido numerosos y espectaculares resultados (¡especialmente en la frontera!), pasará a ser enviada especial para el Escudo de las Américas, nuestra nueva iniciativa de seguridad en el hemisferio occidental (término que Washington emplea para referirse a las Américas) que anunciaremos el sábado en Doral, Florida», escribió el mandatario en su cuenta de Truth Social.

Poco después del anuncio, Noem le agradeció la nueva responsabilidad donde, aseguró, podrá «aprovechar las alianzas y la experiencia en seguridad nacional forjadas durante los últimos 13 meses» como secretaria del DHS.

«Gracias presidente Trump por nombrarme enviada especial para el Escudo de las Américas. El secretario (de Estado, Marco) Rubio y el secretario (de Guerra, Pete) Hegseth son líderes increíbles y espero trabajar estrechamente con ellos para desmantelar los cárteles que han traído drogas a nuestra nación», escribió en X.

La exgobernadora de Dakota del Sur estaba muy cuestionada por su gestión de la crisis de las redadas migratorias en el estado de Minesota, donde dos ciudadanos estadounidenses, a los que ella misma llegó a acusar de «terrorismo nacional» sin tener pruebas, murieron por disparos de agentes federales.

Además, esta misma semana había comparecido en el Capitolio en una polémica intervención en la que se negó a retractarse de sus comentarios y en la que culpó a los manifestantes del caos y defendió la política de deportaciones masivas de Trump.

Fue duramente cuestionada por senadores demócratas y también por el republicano Thom Tillis, que pidió su dimisión y recordó el polémico episodio de su libro, en el que Noem relataba cómo había matado a su perra y a una cabra.

Precisamente por lo sucedido en Minesota, el DHS se encuentra parcialmente cerrado por falta de fondos desde el 14 de febrero a la espera de que demócratas y republicanos acuerden cambios en los procesos operativos de las redadas migratorias que desatasquen la aprobación de la partida presupuestaria.

Al margen de las controvertidas redadas en Minesota, la presión sobre Noem había ido en incremento en los últimos días a cuenta de una polémica y agresiva campaña para publicitar la labor de su departamento adjudicada el año pasado.

Se ha revelado que su cartera abanderó una «emergencia» fronteriza para justificar la concesión, sin licitación previa, de esa campaña valorada en unos 220 millones de dólares (189 millones de euros) a una entidad controlada por el marido de la exportavoz del DHS Tricia McLaughlin.

En una entrevista concedida hoy a la agencia Reuters, Trump aseguró no tener conocimiento de esas contratas.

Mullin, el sustituto de Noem, es un empresario de sangre cherokee que en 2023 logró un escaño como senador republicano por Oklahoma.

Abordado por periodistas en los pasillos del Capitolio, confesó que se enteró de la decisión de Trump poco antes de que se hiciera pública. «Tengo que ser sincero, no esperaba esa llamada de hoy, pero estoy súper emocionado», dijo.

El legislador todavía tendrá que ser confirmado por sus colegas en el Senado, controlado por el Partido Republicano, antes de acceder formalmente al cargo, en un proceso de mayoría simple que se espera sea favorable al empresario. EFE

