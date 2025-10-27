Trump viaja hacia Japón tras firmar acuerdos comerciales y de paz en Malasia

Kuala Lumpur, 27 oct (EFE). – El presidente de EE.UU., Donald Trump, partió este lunes hacia Japón para una visita oficial de tres días durante la que tiene previsto reunirse con el emperador Naruhito y la recién nombrada primera ministra nipona, Sanae Takaichi, y que se espera esté centrada en comercio y defensa.

El Air Force One, el avión presidencial de Estados Unidos, despegó del aeropuerto internacional de Kuala Lumpur después de las 10:00 hora local (02:00 GMT), tras una visita de un día a Malasia, donde participó en la cumbre de líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y se reunió con su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

Vistiendo un traje azul y corbata con tonos amarillos, Trump se despidió haciendo un gesto con la mano, desde la alfombra roja desplegada en la pista de aterrizaje y sin hacer declaraciones ante los medios de comunicación.

En su cuenta de la red Truth Social publicó: «Me voy de Malasia, un gran y muy vibrante país. He firmado grandes acuerdos de comercio y tierras raras, y ayer, lo que es más importante, firmé un tratado de paz entre Tailandia y Camboya. ¡No GUERRAS! Millones de vidas salvadas. Un honor haberlo hecho. Ahora, ¡a Japón!».

Trump firmó este domingo varios pactos comerciales y anunció un «histórico acuerdo» de paz, según lo denominó, entre Tailandia y Camboya, que mantuvieron un breve conflicto en julio que dejó medio centenar de fallecidos, durante su participación en la cumbre de la ASEAN en Kuala Lumpur.

También se reunió con su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en medio de tensiones comerciales por el arancel del 50 % a los productos procedentes del país suramericano.

Trump tiene previsto aterrizar en Japón en la tarde del lunes, según la Casa Blanca, en el marco de una visita oficial de tres días.

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, ha multiplicado las señales de sintonía con el presidente de Estados Unidos en preparación a la llegada a Tokio este lunes del magnate neoyorkino, una prueba diplomática crucial para la recién elegida mandataria sobre la que pesan incógnitas acerca de los planes de Washington en comercio y defensa. EFE

