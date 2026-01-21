Trump viajará por EE.UU. cada semana para hacer campaña por las elecciones intermedias

2 minutos

Washington, 21 ene (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, viajará cada semana dentro del país para hacer campaña de cara a las elecciones de medio mandato del próximo 3 de noviembre, en las que se renovará el Congreso, informó este miércoles la Casa Blanca.

La primera parada tendrá lugar la próxima semana en Iowa, un estado simbólico, ya que allí en enero cada cuatro años arrancan los caucus que junto con las primarias de New Hampshire marcan el comienzo de la carrera a la presidencia de Estados Unidos.

Su discurso en Iowa se centrará en asuntos relacionados con la economía y la energía, según reveló a la prensa la jefa de Gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles.

A partir de entonces, Trump llevará a cabo viajes semanales por el país y los miembros de su Gobierno también incrementarán su presencia en distintos puntos del territorio estadounidense, añadió Wiles.

El pasado diciembre, la jefa de Gabinete ya adelantó que Trump tiene previsto implicarse activamente en la campaña de las elecciones de medio mandato, como si se tratara de los comicios presidenciales de 2024, en los que derrotó a la demócrata Kamala Harris.

El mandatario planea además celebrar una gran Convención Republicana antes de las elecciones de medio mandato, similar a la que se organiza para la nominación del candidato presidencial.

El 3 de noviembre, los estadounidenses votarán para renovar la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, además de elegir a 36 gobernadores y cargos locales.

Para Trump, se trata de unas elecciones clave que determinarán la segunda mitad de su segundo y último mandato, ya que está en juego la ajustada mayoría que los republicanos mantienen en el Congreso.

Los demócratas, por su parte, han intensificado las críticas contra la Administración de Trump por el elevado coste de la vida, incluida la vivienda y la sanidad, un asunto que ha generado malestar incluso entre sectores de la base del propio presidente, que le reprochan haber dedicado demasiado tiempo de su primer año de mandato a asuntos internacionales. EFE

er/asb/fpa