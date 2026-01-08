Turquía acusa a milicias kurdosirias de jugar a favor de Israel al enfrentarse a Damasco

3 minutos

Estambul, 8 ene (EFE).- El Gobierno turco acusó este jueves a las Fuerzas de Siria Democrática (FSD), lideradas por milicias kurdas, de favorecer las políticas de Israel en la región al retrasar su integración en las estructuras del Estado sirio y enfrentarse a las tropas gubernamentales en Alepo.

«Es momento de unidad nacional (en Siria). Las FSD deberían hacer lo que les corresponde. Pero en lugar de esto, coordinándose con Israel, se han convertido en un actor que es una herramienta de la política israelí del ‘divide, trocea y anexiona'», dijo el ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan.

«Si en lugar de jugar para ganar tiempo, las FSD hubiesen llevado a cabo un verdadero proceso de integración (con el Gobierno central de Damasco), no hubiera pasado esto», agregó Fidan, en referencia a los recientes combates entre FSD y Ejército sirio en Alepo, que han causado al menos ocho muertos.

Los combates entre el Ejército sirio y las FSD comenzaron hace tres días, después de que su líder, Mazlum Abdi, se reuniera en Damasco con funcionarios del Gobierno en el marco de las negociaciones de integración de estas milicias en las Fuerzas Armadas sirias, acorde al pacto firmado en marzo pasado.

El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, salió este mismo jueves en defensa de las FSD y afirmó que «los ataques de las fuerzas del régimen sirio contra la minoría kurda en la ciudad de Alepo son graves y peligrosos».

«La comunidad internacional en general, y occidente en particular, tienen una deuda de honor con los kurdos, que lucharon valientemente y con éxito contra ISIS», dijo Saar en referencia al papel de los kurdosirios en la lucha -con la ayuda de EE.UU.- contra el grupo yihadistas terrorista ‘Estado Islámico’.

Turquía, por otra parte, ha ofrecido ayuda militar al Gobierno central de Damasco contra las FSD, reiterando su postura de que en Siria solo debe haber un único Ejército, con las unidades kurdas integradas en él, no autónomas.

«Si Siria solicita asistencia, Turquía proveerá el apoyo necesario. La seguridad de Siria es nuestra seguridad», indicó el Ministerio de Defensa de Turquía en un comunicado.

Por su parte, el primer ministro del vecino Kurdistán iraquí, Masrur Barzani, denunció hoy que los ataques del Ejército sirio contra las FSD en Alepo «pretenden cambiar la composición demográfica en la región» y ponen en duda las intenciones de Damasco.

Las FSD, que dominan principalmente el noreste de Siria, pero también tienen presencia en unos barrios de Alepo, están dominadas por las milicias kurdosirias YPG, un grupo que Ankara considera vinculado al PKK, la guerrilla kurda en Turquía que está en proceso de disolución y desarme. EFE

iut/jk/fpa