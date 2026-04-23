Turquía aprueba una ley que prohibe el acceso a redes sociales a menores de 15 años

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Ankara, 23 abr (EFE).- El Parlamento de Turquía aprobó una ley que prohíbe el acceso a las redes sociales a menores de 15 años y obliga a las plataformas a establecer sistemas de verificación de edad eficaces y herramientas de supervisión parental.

La normativa forma parte de un amplio proyecto legislativo aprobado la noche del miércoles, que introduce medidas para regular el entorno digital y reforzar la protección de los menores en internet, informó este jueves la televisión NTV.

En concreto, los proveedores de redes sociales no podrán ofrecer servicios a usuarios por debajo de esa edad y deberán aplicar sistemas para verificar la edad, así como herramientas de control parental que sean fáciles de utilizar.

El texto, impulsado por el partido del presidente islamista Recep Tayyip Erdogan, también establece obligaciones adicionales para las plataformas digitales.

Entre ellas, se exige que actúen con rapidez ante contenidos considerados perjudiciales, que publiquen las medidas adoptadas para ellos y prevengan la difusión de publicidad engañosa.

También se introducen definiciones legales para conceptos relacionados con la industria del videojuego, y la normativa establece que no se podrá ofrecer contenidos que no hayan sido clasificados previamente y se deberán retirar aquellos que incumplan este requisito.

El debate sobre el uso de redes sociales por menores se ha intensificado recientemente en Turquía tras dos recientes ataques en escuelas perpetrados por alumnos, que causaron once víctimas mortales y decenas de heridos, en su mayoría estudiantes.

La oposición, encabezada por el socialdemócrata Partido Republicano del Pueblo, se opuso a la ley al considerar que puede abrir la puerta a mayores restricciones y vigilancia en internet.EFE

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