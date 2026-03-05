Turquía denuncia un rearme de islas de Egeo en medio de la crisis en Oriente Medio

Ankara, 5 mar (EFE).- Turquía criticó este jueves lo que describió como intentos de armar las islas del mar Egeo, pese a su estatus desmilitarizado, en medio de la crisis regional causada por la guerra contra Irán que han desatado EE.UU. e Israel.

En un comunicado, el portavoz Öncü Keceli afirmó que «no es en absoluto sorprendente» que haya actores que buscan «explotar los acontecimientos recientes en nuestra región» y «envenenar» los vínculos bilaterales con Grecia, sin especificar a ningún país.

Keceli recordó que, en virtud del Tratado de Lausana de 1923 y del Tratado de Paz de París de 1947, las islas del Egeo tienen un régimen desmilitarizado.

El portavoz advirtió contra el uso de la coyuntura regional como pretexto para desplegar armamento en esas islas y subrayó que «cualquier paso» que se dé en contra del derecho internacional «es nulo y sin efecto».

También rechazó los argumentos que justifican ese rearme por la protección de los turcochipriotas, concentrados en la autoproclamada República Turca del Norte de Chipre, sólo reconocida por Ankara.

La prensa griega informó de que Atenas desplegará un sistema de misiles antiaéreos Patriot en la isla de Cárpatos, situada en el sureste del Egeo, entre Creta y Rodas, después del ataque con drones de fabricación iraní a una base británica en Chipre.

Esa medida se produce en el marco de un «fortalecimiento preventivo» de las defensa aérea griega, según han informado fuentes anónimas de las Fuerzas Armadas citadas por varios medios griegos, incluida la emisora pública ERT. EFE

