Turquía pide impedir «probables sabotajes» de Israel al proceso de negociación con Irán

2 minutos

Estambul, 9 abr (EFE).- El ministro de Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, pidió este jueves a la comunidad internacional que «se prepare» para impedir «probables sabotajes» de Israel al proceso de negociación entre Estados Unidos e Irán que arrancará este fin de semana en Pakistán.

«La opinión pública del mundo debe estar preparada para reaccionar contra los probables intentos de sabotaje de Israel» a las negociaciones, dijo Fidan durante una rueda de prensa con su homólogo sirio, Asaad al Shaibani.

El ministro agradeció a Pakistán su mediación en este proceso que ha abierto una tregua de dos semanas en la guerra entre Estados Unidos e Irán, desatada el 28 de febrero con bombardeos estadounidenses e israelíes contra la República Islámica.

El jefe de la diplomacia turca consideró claves estas negociaciones, al describirlas como «de importancia crítica para la estabilidad de toda la región y global», al tiempo que advirtió de que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, podría intentar hacerlas descarrilar.

«No se debe permitir en ningún caso que el Gobierno de Netanyahu vuelva a sabotear el alto el fuego regional y el proceso de negociación creado con gran esfuerzo», insistió.

Fidan criticó duramente los últimos ataques israelíes al Líbano, que han causado centenares de muertos y una crisis humanitaria, asegurando que «Israel traslada ahora el genocidio de Gaza al Líbano».

El ministro consideró que las dos semanas del alto el fuego acordado «podrían no ser suficientes» para las negociaciones entre una delegación estadounidense y otra iraní, que deben reunirse el sábado en Islamabad, y pidió «extender la tregua para continuar con las conversaciones».

Al-Shaibani, por su parte, expresó su apoyo al Gobierno del Líbano y se pronunció a favor de un desarme de Hizbulá «en un proceso nacional, sin ningún tipo de intervención foránea».

Denunció también las continuas incursiones aéreas de Israel al espacio sirio como un impedimento de un acuerdo de paz sirio-israelí. EFE

iut/wr/mgr