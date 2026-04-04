Turquía sube un 25 % los precios de electricidad y gas

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Estambul, 4 abr (EFE).- Los precios de electricidad y gas natural suben en Turquía un 25 % a partir de este sábado, si bien siguen muy por debajo de la media europea.

La Autoridad reguladora del mercado de energía (EPDK), el organismo público turco de control del sector, anunció en una nota de prensa difundida anoche que los precios de la electricidad suben una media del 25 % para los abonados particulares, con un incremento similar para el gas.

El precio medio de 100 kilovatios/hora se sitúa así en los 323,8 liras turcas, equivalentes a 6,3 euros, un nivel muy por debajo de la media de la Unión Europa (alrededor de 28 euros por 100 kw/h).

La subida es del 17,5 % en el sector de servicios públicos, del 5,8 % en la industria y del 24,8 % en la agricultura, informa la EPDK.

También los precios del gas natural suben hoy una media del 25 %, informa la distribuidora pública BOTAS, con tarifas que varían entre los 10 y 18 liras (0,2 – 0,35 euros) según el abonado, equivalentes a 1 – 1,7 liras (0,02 y 0,03 euros) por kilovatio/hora, alrededor de la quinta parte de la media europea.

El fuerte encarecimiento del petróleo en el mercado mundial causado por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán afectará duramente la economía turca, ya que el país depende en gran parte de importaciones, sobre todo de gas, para cubrir sus necesidades energéticas. EFE

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