Turquía y Chipre expresan sus condolencias a España por el accidente de trenes

1 minuto

Estambul, 19 ene (EFE).- El Ministerio de Exteriores de Turquía ha expresado este lunes sus condolencias a España por el accidente ferroviario ocurrido el domingo en la provincia de Córdoba, en el que murieron al menos 39 personas.

«Estamos profundamente apenados por la pérdida de vidas como resultado del choque de trenes que ocurrió ayer, 18 de enero, en Adamuz, en España», señala un comunicado publicado en la web del Ministerio.

«Transmitimos nuestras condolencias a las familias de los fallecidos y al pueblo español y deseamos una rápida recuperación a los heridos», concluye la nota.

También el ministro de Asuntos Exteriores de Chipre, Constantinos Kombos, expresó su tristeza por el accidente ferroviario.

«Expreso mi más profundo pesar por la trágica colisión de trenes de alta velocidad ocurrida anoche cerca de Adamuz, en la provincia de Córdoba, que costó la vida a numerosas personas y dejó decenas de heridos», escribió el ministro en la red social X.

Asimismo, expresó sus más sinceras condolencias a las familias de las víctimas, así como al pueblo y al Gobierno de España, y manifestó la solidaridad de Chipre en este difícil momento. EFE

