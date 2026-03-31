Tusk califica de «repugnante» contactos de Hungría con Rusia sobre conversaciones de la UE

2 minutos

Berlín, 31 mar (EFE).- El primer ministro polaco, Donald Tusk, calificó este martes de «repugnante» los contactos entre Budapest y Moscú sobre las conversaciones de los países miembro de la Unión Europea (UE), después de que varios medios publicaran una grabación de una conversación entre el ministro de Exteriores de Hungría, Péter Szijjártó, y su homólogo ruso, Serguéi Lavrov.

En una rueda de prensa tras reunirse con el primer ministro irlandés, Micheál Martin, el mandatario polaco calificó de «triste» que el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, y su jefe de la diplomacia hayan «abandonado» el club desde hace mucho tiempo aún cuando su país es miembro de la UE, según recoge la agencia PAP.

«Lo que hemos escuchado hoy y lo que sospechábamos es solo una confirmación de la muy preocupante dependencia política del Gobierno de Viktor Orbán y de su ministro de Exteriores, el señor Szijjártó, directamente de las autoridades de Moscú», señaló Tusk.

Organizaciones y medios como el portal de investigación Vsquare, FRONTSTORY, Delfi Estonia, Insider y el Centro de Investigaciones Ján Kuciak publicaron este martes unos audios, según las cuales Szijjártó habría prometido en agosto de 2024 a Lavrov intentar sacar de la lista de sancionados por la UE a la hermana de un oligarca ruso.

Previamente ‘The Washington Post’ había informado de que el ministro húngaro llamaba regularmente a Rusia para proporcionar a su homólogo ruso información sobre las deliberaciones en el seno de la UE.

A juicio de Tusk, las transcripciones y grabaciones de audio de las conversaciones de Szijjártó con Lavrov demuestran cuán peculiar es la relación entre Budapest y Moscú.

«Nada más repugnante podía esperarse; esto es absolutamente descalificante», declaró, siempre según PAP.

El primer ministro irlandés a su vez dijo que a él tampoco le sorprendieron las conversaciones filtradas entre Szijjártó y Lavrov

«Es muy triste e inaceptable», afirmó, de acuerdo con la agencia polaca. EFE

cae/rz/mra

(foto)