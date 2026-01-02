Tusk dice que Polonia está lista para hospitalizar a 14 víctimas del incendio de Suiza

Berlín, 2 ene (EFE).- El primer ministro polaco, Donald Tusk, informó este viernes de que su país está listo para hospitalizar a 14 víctimas del incendio ocurrido la pasada Nochevieja en un bar en la localidad suiza de Crans Montana, en los Alpes suizos, con al menos 40 muertos y unos 115 heridos.

Suiza y el cantón del Valais pueden contar con la Solidaridad de Polonia. Estamos preparados, a petición de Suiza, para proporcionar atención médica especializada a 14 personas heridas en hospitales polacos», escribió Tusk en su cuenta de X.

En su mensaje, Tusk también expresó sus «más profundas condolencias a las familias y a los seres queridos de las víctimas del incendio».

Las autoridades suizas confirmaron el jueves que 40 personas murieron en la madrugada del día de Año Nuevo en el incendio del bar ‘La Constellation’, conocido por tener un público muy joven, en la estación de esquí de Crans Montana.

La Policía del cantón de Valais precisó que 115 personas han resultado heridas y que gran parte de ellas se encuentran en estado crítico.

El jueves, las autoridades suizas informaron de que los casos más graves de víctimas serán trasladados a Alemania, Francia e Italia, naciones que también han ofrecido su apoyo al Gobierno suizo ante esta tragedia. EFE

