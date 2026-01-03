Tusk dice que Polonia tiene once nacionales en Venezuela y que observa la situación

Berlín, 3 ene (EFE).- El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, dijo este sábado que hay once polacos en Venezuela que viajaron sin atender a las advertencias de Varsovia sobre la situación en ese país y que la misión diplomática en Caracas está a salvo.

«Tengo información de que hay once ciudadanos polacos en Venezuela. La misión diplomática en Caracas está a salvo», indicó Tusk en unas declaraciones recogidas por la agencia polaca ‘PAP’ en las que dijo que su Ejecutivo «observará la situación y dará toda la información al público si algo ocurre».

Sobre los polacos que se encuentran en Venezuela, se trata de ciudadanos que «viajaron a Venezuela pese a las alertas del Ministerio de Asuntos Exteriores de Polonia para no visitar el país debido a la situación y al potencial conflicto», según Tusk.

Trump confirmó este sábado que su país ha llevado a cabo «con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y que su líder, el presidente Nicolás Maduro, ha sido, junto con su esposa, capturado y sacado por aire del país». EFE

