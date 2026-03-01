U de Chile gana el clásico y revive ante Colo Colo con triunfo ajustado en el Monumental

4 minutos

María José Rey

Santiago de Chile, 1 mar (EFE).- Universidad de Chile venció este domingo por 0-1 a Colo Colo en el primer superclásico de esta temporada en la liga chilena, correspondiente a la fecha 5, que se definió con un gol de Matías Zaldivia en el estadio Monumental y que revivió a los laicos urgidos de una victoria.

Los azules llegaron a este duelo con solo tres empates y consiguieron su primer triunfo en el torneo con más esfuerzo que brillo, pero logró catapultarse desde la parte más baja de la tabla al décimo puesto, al sumar seis puntos.

Representó un alivio para el técnico Francisco Meneghini, cuestionado y con su futuro en duda, y una buena noticia previo al partido por Copa Sudamericana que jugarán el próximo miércoles en busca de un lugar en la fase de grupos.

El Cacique perdió la oportunidad de establecerse como líder y se ubica, provisionalmente, en el cuarto lugar con nueve enteros, igualado en unidades con Unión La Calera y Huachipato, que cedió la cima.

“Ellos convirtieron y nosotros no, perdimos, acepto la derrota, pero el protagonismo estuvo en otra parte”, apuntó tras el duelo el técnico de los albos, Fernando Ortiz, en una crítica hacia el arbitraje.

El primer tiempo comenzó como un duelo muy disputado en la mitad del campo que ganó en intensidad, con ambos equipos apelando a ataques rápidos, buscando profundidad para generar opciones en las áreas, que no se tradujeron en gol.

Colo Colo comenzó sus ataques por la banda izquierda con Diego Ulloa muy activo y el volante argentino Claudio Aquino tomando las riendas, para que su compatriota el delantero Javier Correa buscara abrir el marcador.

El ariete tuvo un remate muy desviado a los 10 minutos del encuentro y luego probó sobre la media hora, pero la oportunidad más clara para ponerse en ventaja fue del atacante argentino Maximiliano Romero, pero su remate fue despejado por el meta Gabriel Castellón por encima travesaño.

La U utilizó muchos pases largos para sorprender con el delantero argentino Juan Martín Lucero, que cuando tocó la pelota recibió las pifias de los hinchas albos, y con el ídolo azul Eduardo Vargas.

Ambos atacantes laicos pisaron el área del Cacique con peligro, especialmente Lucero sobre los 40 minutos del partido cuando tuvo un mano a mano con el portero Fernando De Paul, pero su definición pudo ser controlada.

La monotonía y fricción se apoderó del ritmo del juego en la segunda mitad, con avances menos rápidos y llegadas a las áreas escasas, lo cual motivó a los entrenadores de ambos equipos a mover el banco.

Meneghini sacó a Vargas por Maximiliano Guerrero, mientras que Ortiz sentó a dos pesos pesados: Aquino y Arturo Vidal, que se fue de su octavo clásico ante los azules sin marcar.

Las modificaciones cayeron mal en Colo Colo, que a los pocos minutos recibió el gol de los universitarios en una combinación de dos exjugadores albos, Lucero y Matías Zaldivia, quienes abrieron el marcador, al minuto 70, cuando Marcelo Morales cobró un tiro libre poniendo un globo al área.

Lucero cabeceó la pelota y la sirvió para el defensor Zaldivia, quien remató frente al arco, ganándole a los defensas rivales, al palo derecho del meta De Paul.

Los laicos asestaron el golpe cuando más lo necesitaban y puso al Cacique nuevamente a buscar una definición en los últimos minutos del partido con el juvenil Yastin Cuevas, de 17 años, un amuleto ofensivo en el inicio de esta temporada, y Francisco Marchant, de 19 años, buscando velocidad para remontar.

Al minuto 98 el empate rondó el área azul, pero el meta Castellón salvó estirándose sobre su palo izquierdo el remate del atacante argentino Lautaro Pastrán. EFE

