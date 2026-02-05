Ucrania, Rusia y EEUU prosiguen sus negociaciones de paz en Emiratos Árabes Unidos

Ucrania y Rusia continúan este jueves sus negociaciones de paz en presencia de representantes estadounidenses en Abu Dabi, en un contexto de presión constante por parte de Moscú, que sigue intentando imponer sus condiciones a Kiev.

Las conversaciones, en las que Estados Unidos interviene como mediador, son el último capítulo de una serie de esfuerzos para parar la guerra desencadenada por la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022.

«El segundo día de conversaciones en Abu Dabi empezó. Estamos trabajando en los mismos formatos que ayer: consultas trilaterales, trabajo en grupo y el posterior alineamiento de posiciones», declaró el principal negociador ucraniano, Rustem Umerov.

Al término de la primera jornada de conversaciones el miércoles, Kiev indicó que las negociaciones fueron «sustanciales y productivas», aunque sin ningún progreso aparente, excepto un nuevo intercambio de prisioneros «en un futuro próximo», según el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

Este es el único resultado concreto al que llegaron ambas partes en diálogos anteriores celebrados en Turquía en 2025.

Pero el negociador de Moscú, Kirill Dmitriev, sostuvo este miércoles que sí que «hay un avance».

«Las cosas están avanzando en una dirección buena y positiva», indicó el enviado ruso a la prensa estatal, al tiempo que criticó lo que calificó como intentos de las naciones europeas de «perturbar el avance».

– 55.000 soldados ucranianos muertos –

El miércoles, Moscú volvió a insistir en que Ucrania debía ceder a sus exigencias, lo que reforzó las dudas sobre las posibilidades de éxito de los esfuerzos diplomáticos impulsados por el presidente estadounidense, Donald Trump.

«Mientras el régimen de Kiev no tome la decisión adecuada, la operación militar especial continuará», advirtió el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, usando el tecnicismo con el que Rusia se refiere a la invasión.

Rusia exige que Ucrania le ceda la totalidad del Donbás, un territorio industrial y minero del este, a cambio de una posible congelación de la línea del frente.

En una entrevista difundida el miércoles por el canal France 2, Zelenski calculó que Moscú tendría que sacrificar 800.000 hombres más para completar la conquista militar de esta región.

«Les llevará como mínimo dos años, con un avance muy lento. En mi opinión, no aguantarán tanto tiempo», aseguró.

Sin embargo, Zelenski reconoció que el conflicto también estaba afectando gravemente a su país, con «un gran número de desaparecidos» y «55.000» militares ucranianos muertos, una cifra muy inferior a las estimaciones occidentales.

Hasta ahora, Kiev se niega a abandonar los territorios reclamados por Moscú en la región oriental de Donetsk, donde se encuentran sus principales defensas frente a los ataques rusos.

– «Teme a Trump» –

Mientras se llevan a cabo las negociaciones, en las que participan el enviado estadounidense Steve Witkoff y el yerno de Trump, Jared Kushner, Rusia mantiene la presión sobre la población civil ucraniana.

Tras una breve pausa solicitada por Trump, Moscú reanudó el martes sus ataques contra las vías férreas y las infraestructuras energéticas ucranianas, lo que provocó cortes de calefacción y electricidad en cientos de miles de hogares, con temperaturas que rondan los -20 °C.

El miércoles por la noche, Rusia lanzó dos misiles y 183 drones contra territorio ucraniano, según la Fuerza Aérea ucraniana. Dos personas resultaron heridas en Kiev.

En este contexto, ucranianos entrevistados por la AFP dudan de que se pueda llegar a un acuerdo.

«Creo que todo esto no es más que una puesta en escena», aseguró Petro, un habitante de Kiev. «Debemos prepararnos para lo peor y esperar lo mejor».

En Moscú, por el contrario, rusos expresaron su esperanza de que la guerra termine.

«Esto tiene que acabar algún día, todo el mundo está harto», subrayó Anton, un ingeniero de 43 años, mientras que Dmitri, de 44, dijo que desea que «los drones dejen de sobrevolar» sus cabezas y «que la gente deje de morir».

Rusos, ucranianos y estadounidenses ya se reunieron en Emiratos Árabes Unidos a finales de enero para mantener conversaciones, de las que quedaron excluidos los aliados europeos de Kiev, a pesar de su deseo de participar.

Pero el presidente ruso «no teme a los europeos», subrayó el miércoles Zelenski en France 2.

«Putin solo teme a Trump», dijo. El magnate republicano «tiene un medio de presión a través de la economía, las sanciones y las armas que podría transferirnos», señaló.

