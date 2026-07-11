Ucrania alcanza otros 21 petroleros de la ‘flota fantasma’ rusa en el mar de Azov

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(Actualiza con mensaje del jefe de las fuerzas de drones ucranianas)

Berlín, 11 jul (EFE).- Las Fuerzas de Defensa ucranianas alcanzaron la pasada noche en el mar de Azov a otros 21 petroleros de la llamada ‘flota fantasma’ que Rusia utiliza para burlar las sanciones internacionales, informó este sábado el Estado Mayor ucraniano.

«Los petroleros se utilizan para transportar petróleo y productos petrolíferos eludiendo las sanciones internacionales, lo que garantiza la entrada de fondos para financiar la agresión armada contra Ucrania», recuerda el comunicado publicado en Telegram.

Además, añade el Estado Mayor, los drones ucranianos alcanzaron cuatro remolcadores, dos buques de carga seca y una draga utilizados por Rusia para garantizar la logística militar, el transporte de mercancías y el mantenimiento de la infraestructura portuaria.

Según medios, ante los ataques de Ucrania a petroleros, Rusia ha suspendido temporalmente la navegación por el canal Don-Azov, que une el río Don con el mar de Azov.

Por su parte, el jefe de las fuerzas de drones ucranianas, Robert Brovdi, conocido también como ‘Magiar’ por su origen húngaro, señaló que la cifra de barcos de la ‘flota fantasma’ rusa dañados en el mar de Azov en seis días, desde el lunes y hasta este sábado, asciende a 76, un tercio sólo durante la pasada noche, en la que se contabilizaron «73 impactos efectivos».

«En total, a lo largo de la noche, en la zona operativa del enemigo, en Crimea y la parte sur del territorio ocupado temporalmente, se atacaron 53 objetivos militares legítimos, incluidos la flota y recursos energéticos», precisó en un mensaje en Telegram.

Agegó que «la flota petrolera clandestina se está reduciendo notablemente».

«Parece que se ha interrumpido el tráfico por el estrecho de Kerch», añadió Brovdi, aludiendo a una supuesta suspensión temporal por el canal marítimo que separa a Crimea de Rusia y da entrada al mar de Azov. EFE

egw/rcf