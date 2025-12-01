Ucrania amplía su guerra contra las exportaciones rusas con ataques contra petroleros

Rostyslav Averchuk

Leópolis (Ucrania), 1 dic (EFE).- Ucrania ha ampliado con sus ataques contra petroleros en el mar Negro su lucha contra las exportaciones masivas de petróleo por parte de Rusia, para obstaculizar su esfuerzo bélico, al mismo tiempo que insta a sus aliados extranjeros a asegurarse de que las sanciones contra la flota fantasma rusa son verdaderamente efectivas.

Los dos petroleros que fueron dañados este fin de semana en ataques con drones Sea Baby de los Servicios de Seguridad de Ucrania (SBU) estaban implicados en el transporte de crudo ruso, según varias organizaciones de monitoreo ucranianas.

Los ataques demuestran que la conocida como flota fantasma no es «intocable» y tienen el potencial de golpear la capacidad de Rusia de evadir las sanciones internacionales, escribió Maksim Gardus, de la plataforma de análisis de temas energéticos Razom We Stand, en alusión a los cientos de navíos en circunstancias de propiedad dudosas que transportan crudo ruso.

Flujos de crudo en el mar Negro

En la actualidad, Rusia exporta entre el 25 y el 30 % de su crudo a través del mar Negro, donde prosiguen los combates a pesar de que Ucrania haya sido capaz de reabrir las rutas de comercio marítimo desde sus puertos tras dañar o hundir más de un tercio de la Flota rusa del mar Negro.

Mientras que los ataques de Ucrania contra los petroleros se han convertido en los primeros cometidos por Kiev contra barcos civiles en la zona, Rusia ha atacado regularmente infraestructuras portuarias y buques civiles a lo largo de la costa del mar Negro y en el delta del Danubio.

Al poner en la diana a los petroleros implicados en las exportaciones de crudo ruso, Ucrania incrementará «los riesgos logísticos para los transportistas de crudo ruso al aumentar los costes de seguro y flete», escribió Gardus, lo que «reducirá directamente los beneficios de Rusia y amplificará el efecto de las sanciones internacionales».

El analista subraya que el objetivo estratégico de Ucrania es lograr un embargo completo a los recursos energéticos rusos a través de métodos políticos pero que «ya que no todos los Estados se guían por argumentos legales o morales», Ucrania debe combinar la diplomacia con acciones enfocadas a reducir la capacidad de Rusia de financiar la invasión.

Infraestructuras bajo ataque

Los ataques contra los petroleros rusos complementan la táctica ucraniana de golpear casi a diario infraestructuras de exportación y refinado de crudo situadas a larga distancia dentro de territorio ruso.

El ataque del sábado por la mañana detuvo temporalmente la exportación de crudo desde el puerto ruso de Novorosíisk en el mar Negro, a lo que siguió una queja de Kazajistán, cuyo petróleo pasa por estas instalaciones como parte de las operaciones de un consorcio de empresas kazajas, estadounidenses y rusas.

«Ninguna de las acciones de la parte ucraniana están dirigidas contra la República de Kazajistán o contra otros terceros países», comentó el domingo el portavoz del Ministerio de Exteriores ucraniano Gueorguí Tijí.

«Todos los esfuerzos de Ucrania se concentran en repeler la agresión rusa a gran escala en el marco del derecho a la autodefensa garantizado por el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas», subrayó.

El papel de Europa

Mientras Kiev busca la forma de impedir que Moscú siga persiguiendo objetivos maximalistas en Ucrania, también espera que sus socios europeos actúen de forma más activa contra los petroleros rusos.

Pese a las sanciones internacionales, el flujo de crudo ruso desde los puertos del mar Báltico alcanzó casi 12 millones de toneladas en octubre, un récord desde que el ucraniano Instituto de Investigación Estratégica del Mar Negro empezara a monitorearlo en abril de 2024.

Rusia y sus socios comerciales usan diferentes métodos para impedir la detección de las transferencias de crudo y de los correspondientes pagos, explicó a EFE el director del Instituto, Andrí Klimenko.

Mientras que los socios europeos envían miles de millones de euros en apoyo a Ucrania, Rusia sigue ganando esas sumas gracias al crudo que sigue transitando a través de las aguas europeas, lo que resulta en una «máquina de movimiento perpetuo de la guerra», señaló.

Las sanciones europeas que limitan el acceso de la flota de crudo a los puertos y a los servicios europeos no afectan a los petroleros que viajan a China, India u otros países.

Si Europa aspira seriamente a obstaculizar la maquinaria de guerra rusa, la única manera de implementar las sanciones es limitar o detener el paso de petroleros a través del mar Báltico, argumentó Klimenko, que dijo que los aliados de Ucrania disponen de las bases legales y las herramientas para ello, solo a falta de la correspondiente voluntad política. EFE

