Ucrania ataca con drones un arsenal y un depósito de carburante en la retaguardia rusa

Berlín, 6 ene (EFE).- El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) reivindicó este martes dos ataques con drones de largo alcance contra un arsenal de armamento y un depósito de carburante situados en la retaguardia rusa, en las regiones de Kostroma y Lipetsk.

Fuentes del SBU confirmaron a la agencia ‘Ukrinform’ los dos ataques, que supuestamente fueron ejecutados por el Centro de Operaciones Especiales ‘A’.

Uno de los objetivos fue el arsenal Nº 100 de la Dirección Principal de Misiles y Artillería de las Fuerzas Armadas de Rusia, en el distrito Neiski de la región de Kostroma, al norte de Moscú, informó la agencia ucraniana, que publicó un vídeo que muestra un incendio del que surge una humareda negra, así como varias explosiones.

«Éste era un arsenal importante para el enemigo, pues suministraba munición a los almacenes de menor nivel en el oeste y el centro», indicó la fuente del SBU citada por ‘Ukrinform’.

Además, los drones ucranianos golpearon también el depósito de carburante ‘Gerkon Plus’ en la localidad de Streletskiye Jutor, en la región de Lipetsk, al sur de Moscú, que según ‘Ukrinform’ aprovisionaba a las regiones de Tambov, Voronezh y Lipetsk.

«En este nuevo año, el SBU sigue actuando exitosamente contra las fuerzas armadas y las instalaciones petroleras rusas, reduciendo la capacidad del enemigo de suministrar a su ejército munición y carburante. Todas las instalaciones de la retaguardia rusa que participan en la guerra contra Ucrania son objetivos absolutamente legítimos», agregó la fuente. EFE

