Ucrania ataca con misiles Flamingo planta de componentes explosivos en región de Samara

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Berlín, 28 mar (EFE).- Ucrania ha atacado este sábado con misiles Flamingo una fábrica de componentes explosivos en la región rusa de Samara, informó el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas ucranianas en un comunicado.

«Se ha confirmado el impacto en la instalación, seguido de una explosión en la zona de producción. Se está determinando la magnitud de los daños en esta importante instalación estratégica del complejo militar-industrial del agresor ruso», dice la nota, publicada en Telegram.

El Estado Mayor precisó que el ataque con misiles FP-5 Flamingo ucranianos, fue llevado a cabo por las fuerzas de misiles y artillería de las Fuerzas Terrestres de Ucrania

La fábrica Promsintez, ubicada en la ciudad de Chapáyevsk, en la región de Samara, está especializada en la producción de componentes de explosivos para municiones, incluidas bombas y misiles, y produce más de 30.000 toneladas de explosivos de uso militar al año.

El Estado Mayor informó asimismo del ataque con éxito de una refinería en la región rusa de Yároslavl, donde se produjo un incendio.

Según el informe, la refinería Yaroslavski es una empresa de importancia estratégica y una de las instalaciones clave de la industria petrolera rusa, con una capacidad de refinamiento de unos 15 millones de toneladas de petróleo al año.

La producción de esta refinería incluye gasolina, diésel y combustible para aviones, y es de vital importancia para la logística del ejército enemigo, agrega.

Además, durante las últimas 24 horas, las Fuerzas de Defensa atacaron con éxito almacenes rusos de combustibles y lubricantes, almacenes de municiones, una unidad de reparación en zona ocupada de la región ucraniana de Donetsk, así como un puesto de control de drones y un puesto de mando y observación en la de Jersón.

Las fuerzas ucranianas atacaron asimismo una zona de concentración de efectivos en la región de Dnipropetrovsk, un almacén de material logístico en la península ucraniana de Crimea, anexionada en 2014 por Rusia, y un depósito de combustibles y lubricantes en la región rusa de Briansk. EFE

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