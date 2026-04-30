Ucrania ataca por segundo día consecutivo la refinería de una ciudad rusa en los Urales

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Moscú, 30 abr (EFE).- Ucrania atacó nuevamente este jueves la refinería de la ciudad rusa de Perm, ubicada en los Urales, a más de 1.500 kilómetros de la frontera ucraniana con Rusia, informaron medios independientes rusos.

Según el canal de Telegram ‘Ostorozhno, nóvosti’ (‘Cuidado, noticias’), sobre las 07:00 hora local (02:00 GMT) se escucharon varias explosiones en el sur de la ciudad, tras las cuales se alzó una alta columna de humo.

Las autoridades locales no han comentado ni confirmado esta noticia.

El medio local 59.ru informó de que por la mañana se activaron dos veces las alarmas antiaéreas en la ciudad y se escucharon varias explosiones.

Este miércoles, Ucrania atacó dos refinerías en las regiones rusas de Perm y Oremburgo (Urales), causando daños confirmados en la primera.

A su vez, el Ministerio de Defensa de Rusia informó este jueves que las defensas antiaéreas «interceptaron y aniquilaron 189 drones de ala fija» en 14 regiones.

El presidente ruso, Vladímir Putin, acusó a Ucrania de intensificar los ataques contra infraestructuras civiles y, como ejemplo, puso la refinería de Tuapsé (mar Negro), golpeada por drones en tres ocasiones en las últimas semanas.

Dichos ataques han provocado lo que Putin y los ecologistas han calificado de «catástrofe ecológica», al producirse el vertido de crudo en el mar. EFE

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