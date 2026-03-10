Ucrania ataca una fábrica militar rusa «clave»

afp_tickers

1 minuto

Ucrania alcanzó con misiles una fábrica militar rusa «clave», afirmó este martes el presidente ucraniano Volodimir Zelenski sobre un ataque en el que, según Rusia, murieron «seis civiles».

«Nuestros soldados golpearon una de las fábricas militares rusas clave en Briansk. Esta fábrica producía electrónica y componentes para los misiles rusos, los mismos que están atacando nuestras ciudades», dijo Zelenski en su discurso diario.

Calificó el ataque de «respuesta completamente justificada al agresor».

Rusia acusó a Kiev de lo que calificó de ataque «terrorista» que, según dijo, dejó «seis civiles» muertos y al menos 37 heridos.

Ucrania no ha comentado las acusaciones sobre víctimas civiles.

Briansk, una ciudad de unas 400.000 personas, se encuentra a unos 100 kilómetros de la frontera con Ucrania.

El ejército ucraniano afirmó haber utilizado misiles británicos Storm Shadow en el ataque.

«Unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania alcanzaron con éxito la planta de microelectrónica Kremniy El en Briansk con misiles Storm Shadow lanzados desde el aire», indicó el Estado Mayor ucraniano en redes sociales.

«La planta se especializa en tecnología de semiconductores discretos y microchips integrados, que son el ‘cerebro’ y el ‘sistema nervioso’ de las armas modernas, incluidos los misiles Iskander», añadió.

El ejército aseguró haber causado «daños significativos a las instalaciones de producción» de la fábrica.

bur-mmp/meb/erl