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Ucrania derriba 194 de los 211 drones lanzados por Rusia

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Kiev, 16 mar (EFE).- Las defensas aéreas de Ucrania han derribado entre la tarde del domingo y la mañana del lunes 194 de los 211 drones de larga distancia lanzados por Rusia contra territorio bajo control de Kiev, según el parte de hoy de la Fuerza Aérea ucraniana.

Otros 16 drones no fueron interceptados e impactaron en diez localizaciones de Ucrania no especificadas por la Fuerza Aérea, que informó también de la caída de fragmentos de drones interceptados en otros diez puntos del país.

Varios drones rusos seguían sobrevolando Ucrania cuando la Fuerza Aérea publicó el balance del ataque.

Más de un centenar de los drones empleados por Rusia en este ataque eran aparatos no tripulados Shahed, una tecnología iraní que los rusos fabrican ahora en su propio territorio.

La Fuerza Aérea destaca que una parte de los drones fueron lanzados por Rusia durante la mañana del lunes, y no de noche y de madrugada como es habitual. EFE

mg/egw/cg

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