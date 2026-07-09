Ucrania dice haber alcanzado otros 12 petroleros rusos en el mar de Azov

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Kiev, 9 jul (EFE).- El Estado Mayor ucraniano informó este jueves de nuevos ataques en el mar de Azov en los que fueron alcanzados 12 petroleros de la llamada flota fantasma que Rusia utiliza para burlar las sanciones internacionales.

Los buques atacados son empleados por Rusia tanto para exportar petróleo como para abastecer de combustible y lubricantes a sus tropas en los territorios ocupados de Ucrania, según el Estado mayor ucraniano, que está tratando de establecer el alcance de los daños que los ataques han causado a estos barcos.

El Estado Mayor ucraniano ha informado de estos ataques después de que las fuerzas de drones del Ejército ucraniano dijeran el miércoles que sus aparatos no tripulados alcanzaron desde el pasado domingo 19 petroleros, un carguero y un ferri rusos en el mismo mar de Azov.

El parte de este jueves del Estado Mayor ucraniano también da cuenta de ataques durante esta madrugada a una terminal petrolera de la región rusa de Rostov y a un depósito de munición del Ejército ruso en la región ucraniana de Lugansk ocupada por Rusia. EFE

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