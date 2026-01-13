Ucrania dice haber golpeado una fábrica de producción de drones en Rusia

1 minuto

Kiev, 13 ene (EFE).- Un ataque conjunto del Servicio de Seguridad (SBU) y la Marina de Ucrania provocó la pasada noche daños en una sección de la fábrica Atlant Aero, situada en la localidad de Taganrog del sur de Rusia y especializada en la producción de drones para el Ejército, según informó el propio SBU en un comunicado.

Las autoridades rusas habían informado previamente de daños en una “empresa industrial”, varias viviendas y tuberías de gas en Taganrog a consecuencia de un ataque con drones ucraniano.

Según la nota del SBU ucraniano, el ataque contra la fábrica de drones provocó un incendio en sus instalaciones y ha ralentizado la producción de aparatos no tripulados.

En la fábrica se producen drones y piezas para drones Molniya y Orión que Rusia utiliza para misiones de ataque y de reconocimiento.

“Cada interrupción de una línea de producción supone que centenares de drones no vuelen sobre las ciudades ucranianas, no maten a gente pacífica y no destruyan casas”, se lee en el comunicado del SBU, que es una de las estructuras del Estado ucraniano que se dedican a atacar objetivos militares y estratégicos rusos en territorio enemigo. EFE

