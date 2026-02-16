Ucrania dice haber llevado a cabo contraataques exitosos en la parte sureste del frente

2 minutos

Kiev, 16 feb (EFE).- Las fuerzas ucranianas han llevado a cabo contraataques exitosos en la parte sureste del frente, informó en su cuenta de Facebook el jefe del Ejercito ucraniano, Oleksandr Sirski, durante una visita a las zonas de Oleksandrivka y Guliaipole.

Según el último boletín del Centro para Estrategias de Defensa de Kiev, el bloqueo parcial por parte del Kremlin de la plataforma de mensajería Telegram y las medidas del Gobierno ucraniano y la empresa SpaceX para evitar que el Ejército ruso utilizara terminales Starlink para sus comunicaciones han creado problemas a las fuerzas invasoras.

En concreto se ha dificultado la comunicación de mando y control entre las unidades rusas en el frente de Oleksandrivka.

Sirski ha marcado como prioridad para los comandantes ucranianos de la zona recuperar territorio, aunque también les ha pedido que tengan en cuenta el número de bajas a la hora de decidir sobre sus acciones.

El jefe del Ejército de Ucrania también ha informado de que Rusia mantiene sus tentativas de romper las líneas defensivas ucranianas con «ataques constantes» en otros segmentos de la línea de contacto de la parte sureste del frente, si bien ha asegurado que los esfuerzos rusos no están obteniendo «éxitos sustanciales».

Según el canal de Telegram ucraniano de seguimiento de la guerra ‘DeepState’, Rusia se hizo en enero con 245 kilómetros cuadrados de territorio ucraniano a lo largo de todo el frente.

En diciembre y noviembre del año pasado los rusos tomaron 445 y 505 kilómetros cuadrados respectivamente. EFE

mg/smm/fpa