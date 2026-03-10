Ucrania dice haber recuperado casi toda la región de Dnipropetrovsk

Kiev, 10 mar (EFE).- Las Fuerzas Armadas ucranianas han conseguido recuperar casi todo el territorio que el Ejército ruso había conquistado en la región de Dnipropetrovsk, aseguró el jefe del Mando Operativo del Estado Mayor ucraniano, general Oleksandr Komarenko, en una entrevista publicada este martes por el medio ‘RBK-Ucrania’.

«Ha sido liberado casi todo el territorio de la región de Dnipropetrovsk. Queda por completar (la liberación de) tres pequeños pueblos y limpiar (de los soldados rusos que permanecen allí) otros dos», dijo el general a la publicación ucraniana.

Según el militar ucraniano, en las operaciones que han permitido expulsar a los rusos de algunos de los pueblos que controlaban en Dnipropetrovsk Ucrania ha recuperado en total más de 400 kilómetros cuadrados.

El presidente del país, Volodímir Zelenski, anunció recientemente la recuperación por parte de sus tropas de esta misma superficie de territorio en el eje del frente de Oleksandrivka, en el sureste de Ucrania y donde se sitúa la parte de Dnipropetrovsk donde se producen combates.

Según dijo este mes el Ejército ucraniano, Ucrania ganó en febrero de este año más territorio del que perdió en el frente, algo que no se producía desde verano de 2024, cuando las fuerzas de Kiev lanzaron una operación transfronteriza en la región rusa de Kursk, donde llegaron a controlar más de un millar de kilómetros cuadrados.

Rusia tomó el año pasado varias localidades en la zona de la región de Dnipropetrovsk colindante con las regiones oriental y sureña de Donetsk y Zaporiyia, respectivamente, en las que las fuerzas del Kremlin controlan alrededor de dos tercios del territorio. EFE

