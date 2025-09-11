The Swiss voice in the world since 1935

Ucrania dice que ha atacado con un dron un buque de guerra en un puerto ruso del Mar Negro

Kiev, 11 sep (EFE).- Las fuerzas de la inteligencia militar ucraniana (GUR) alcanzaron con un dron de ataque este miércoles un buque de guerra ruso MPSV07 de la Flota del mar Negro valorado en unos 60 millones de dólares mientras realizaba labores de reconocimiento junto al puerto de Novorosisk de la Federación Rusa, según informó el GUR en un comunicado emitido hoy jueves. EFE

