Ucrania dice que ha casi duplicado los ataques contra objetivos en Rusia

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Berlín, 5 jul (EFE).- El ministro ucraniano de Defensa, Mijailo Fedórov, aseguró este domingo que el país ha duplicado prácticamente en junio el número de ataques contra objetivos rusos a más de 50 kilómetros de la línea de contacto del frente.

Ucrania alcanzó en junio más de 200.000 objetivos enemigos, aseguró el ministro en un mensaje en la plataforma Telegram.

Fedórov sostuvo que el mes pasado también se incrementó significativamente la intensidad de los ataques contra objetivos en la ocupada península de Crimea.

El foco principal de los ataques ucranianos sigue siendo la logística rusa. «La destrucción de depósitos, medios de transporte y rutas de abastecimiento reduce la capacidad del adversario para suministrar a sus unidades», afirmó el ministro. EFE

cae/mra