Ucrania envía equipos de expertos antidrones a Catar, Emiratos y Arabia Saudí

2 minutos

(Actualiza con nueva guía e información adicional)

Kiev, 10 mar (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, anunció este martes que tres equipos de expertos ucranianos en defensa aérea ya están de camino a Catar, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí para ayudar a estos países a hacer frente a los ataques iraníes con drones.

Zelenski -que dio esta información en el grupo de WhatsApp que comparte con los periodistas que cubren la actualidad ucraniana- explicó que los tres equipos llegarán a sus respectivos países de destino a lo largo de esta semana.

El presidente ucraniano había explicado previamente que ha recibido once peticiones distintas de países europeos y de Oriente Medio, así como de Estados Unidos, para que Ucrania comparta su experiencia en derribar drones iraníes Shahed con los países que ahora están siendo atacados por Irán con este tipo de armamento, utilizado también por Rusia.

Según dijo a The New York Times en una entrevista publicada el lunes, un equipo de especialistas ucranianos también ha viajado ya a Jordania, donde Kiev ha enviado asimismo drones interceptores.

El asesor de comunicación de Zelenski, Dmitró Litvin, confirmó hoy esta información y explicó que los expertos ucranianos desplazados a Jordania se ocuparán de proteger la base que tiene allí EE.UU..

Zelenski agregó que Ucrania ha pedido a cambio de esta ayuda soluciones para cubrir el déficit de su Ejército en materia de misiles PAC-2 y PAC-3 para sistemas antiaéreos Patriot.

Recibir más misiles de este tipo es una de las prioridades de Ucrania, que precisa de sistemas Patriot y de su munición correspondiente para derribar los misiles balísticos rusos en el marco del conflicto actual con su país vecino.

Zelenski recordó que hace más de un año le propuso a su homólogo estadounidense, Donald Trump, un acuerdo de cooperación en materia de producción de drones que habría cubierto todas las áreas en que los países de Oriente Medio piden ahora asistencia a Kiev.

El presidente ucraniano dijo que la oferta de acuerdo sigue siendo vigente para Washington, aunque esta no llegó a concretarse debido a la falta de interés de Trump.

Zelenski explicó que el pacto incluiría acceso a drones interceptores como los que Kiev ha desarrollado para derribar drones iraníes Shahed y también a la experiencia, la tecnología y el personal necesarios para utilizarlos. EFE

mg/cph/mgr