Ucrania espera que su nuevo misil vuelva más dolorosos los ataques contra territorio ruso

Rostyslav Averchuk

Leópolis (Ucrania), 22 ago (EFE).- La presentación por parte de Ucrania de su nuevo misil de largo alcance ‘Flamingo’ refleja su estrategia de intensificar la respuesta asimétrica a la agresión rusa para presionar a Moscú a acudir a la mesa de negociación.

En un momento en el que los ataques rusos continúan pese a los esfuerzos diplomáticos del presidente estadounidense, Donald Trump, y a la disposición de Ucrania a declarar un alto el fuego, Kiev aspira a que sus golpes contra el territorio enemigo se vuelvan más dolorosos para Moscú.

El misil ‘Flamingo’ FP-5, con un alcance calculado en más de 3.000 kilómetros, ofrece el potencial de ampliar de forma significativa el efecto de los ataques diarios con drones contra infraestructuras militares y refinerías de crudo en territorio ruso.

«Se han llevado a cabo pruebas exitosas de este misil y, hasta ahora, es el más avanzado que tenemos: vuela 3.000 kilómetros, lo que es crucial», afirmó el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en un encuentro con la prensa este miércoles, después de que el productor del misil, Fire Point, revelara su existencia a los medios ucranianos y extranjeros.

Zelenski advirtió en contra de difundir más detalles sobre el ‘Flamingo’ hasta que Ucrania acumule «cientos de estos misiles» y anunció planes para la producción a gran escala ya este invierno.

Disuadir a Rusia

El misil, equipado con una ojiva de 1.150 kilos de peso, fue testado de modo exitoso hace meses, según informaciones recientes de medios como el ucraniano Dzerkalo Tizhnia (‘El Espejo de la Semana’).

La fabricación, según reveló a este medio la dirección de Fire Point, tiene lugar en un lugar seguro en los bosques de los Cárpatos.

«El productor ha priorizado tres aspectos clave: alcance, tamaño de la ojiva y capacidades de despliegue y lanzamiento rápidas», informó Dzerkalo Tizhnia, que publicó un vídeo del lanzamiento del misil y afirmó que éste ya había golpeado objetivos en Rusia.

Con una ojiva de más de una tonelada y un rango de 3.000 kilómetros, el ‘Flamingo’ puede golpear objetivos rusos hasta ahora inalcanzables y destruirlos en lugar de dañarlos, sobrepasando las capacidades de los drones ucranianos de largo alcance.

Los materiales especiales de los que está hecho reducen su visibilidad de cara a las defensas antiaéreas rusas, según el grupo de consultoría militar ucraniano Defense Express.

Pero aunque solo una parte de los misiles lanzados alcanzase sus objetivos, los analistas creen que podría afectar de forma sustancial a la economía rusa al dañar infraestructuras críticas.

En particular, pondría en riesgo las empresas clave del sector de la defensa y las refinerías de crudo, que no pueden ser trasladadas fácilmente más allá del alcance del misil.

«Los misiles de largo alcance, producidos domésticamente, proporcionados por los aliados o desarrollados de forma conjunta, son un puntal de la respuesta asimétrica ucraniana a la agresión rusa y podrían influir een los cálculos estratégicos de Moscú», dijo a EFE Oleksí Mélnik, analista de seguridad en el Centro de estudios Razumkov en Kiev.

«Ésta es la mayor garantía de seguridad para Ucrania», escribió en X el experto en misiles de la Universidad de Oslo Fabian Hoffman, que indicó que si Ucrania tuviera varios miles de ‘Flamingo’ podría destruir el 25 % de la economía rusa, volviendo «insostenible» la guerra para Moscú.

Una señal estratégica

El momento de la presentación del misil es deliberado, «una señal consciente para fortalecer la posición negociadora del presidente (Volodímir) Zelenski», escribió el analista Oleksandr Kovalenko para el Grupo Resistencia Informativa.

Kovalenko y otros expertos lo ven como un mensaje a Trump de que Ucrania no va a capitular y tiene herramientas poderosas para seguir luchando.

Algunos expertos advierten en contra de sobrestimar el impacto inmediato del misil, al señalar que estos sistemas suelen requerir de años para ser desarrollados y producidos en grandes cantidades.

Sin embargo, Ucrania podría beneficiarse de la ayuda de sus aliados, como Alemania, que en mayo se comprometió a cooperar en el desarrollo de armas de largo alcance para atacar Rusia.

Superar los límites

La dependencia actual de los drones de largo alcance, que transportan una carga explosiva 20 veces menor que los ‘Flamingo’, surgió de la necesidad, debido a las restricciones que los socios extranjeros, en particular EE. UU. bajo el presidente Joe Biden, impusieron al uso de misiles occidentales contra territorio ruso.

El jueves, Trump criticó en sus redes sociales estas limitaciones y enfatizó que no se puede esperar que Ucrania tenga éxito si no tiene la capacidad de contraatacar de forma efectiva.

Esto ha sembrado la esperanza en Ucrania de que EE. UU. pueda apoyar estos ataques o incluso ayudar activamente a Kiev a llevarlos a cabo para presionar a Moscú para poner fin a la agresión. EFE

