Ucrania exige a Hungría inmediata devolución de dinero y oro de banco ucraniano incautados

2 minutos

Berlín, 8 mar (EFE).- El ministro ucraniano de Exteriores, Andrí Sibiga, exigió este sábado la devolución inmediata del dinero y los lingotes de oro del banco público ucraniano Oschadbank incautados en Hungría hace tres días cuando eran transportados en dos furgones blindados desde Austria a Ucrania.

«Este dinero no pertenece a Hungría ni a su Gobierno; es propiedad del banco estatal ucraniano Oschadbank y, por lo tanto, de los contribuyentes ucranianos. Exigimos su devolución inmediata e instamos a toda Europa a condenar este acto sin precedentes de bandolerismo y extorsión por parte de un Estado. Animo a todos nuestros socios europeos a alzar la voz», escribió Sibiga en un mensaje en X.

Recordó que «hoy es el tercer día desde que las autoridades húngaras robaron dos vehículos blindados de un banco ucraniano, que transitaban desde Austria, y sustrajeron dinero y metales preciosos a plena luz del día».

Oschadbank exigió el sábado a Hungría la devolución de los furgones blindados y de los 40 millones de dólares estadounidenses y los 35 millones de euros en efectivo y los 9 kilogramos en lingotes de oro incautados.

Las autoridades húngaras afirman que capturaron el vehículo para investigar si se trata de un supuesto caso de lavado de dinero y el ministro de Exteriores, Péter Szijjártó, ha dicho que es «legítimo preguntarse» si esos fondos no vienen de la «mafia de la guerra», sin aportar más pruebas o explicaciones

Además, las autoridades de Budapest habían retenido a los siete transportistas ucranianos, trabajadores de Oschadbank, que finalmente regresaron a Ucrania en la tarde del viernes tras su puesta en libertad. EFE

