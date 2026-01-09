Ucrania exige respuesta a amenaza global tras ataque ruso con misil hipersónico Oréshnik

2 minutos

Berlín, 9 ene (EFE).- El ministro ucraniano de Exteriores, Andrí Sibiga, advirtió este viernes de la amenaza global que supone el ataque perpetrado anoche por Rusia contra la ciudad de Leópolis con un misil hipersónico Oréshnik y exigió una respuesta global.

En un mensaje en su cuenta de X, Sibiga señaló que el presidente ruso, Vladímir Putin, utilizó un misil balístico de alcance intermedio cerca de la frontera de la UE y la OTAN «en respuesta a sus propias alucinaciones» y advirtió de que «esto es realmente una amenaza global» y «exige respuestas globales.

«Un ataque de este tipo cerca de la frontera de la UE y la OTAN supone una grave amenaza para la seguridad del continente europeo y una prueba para la comunidad transatlántica. Exigimos respuestas contundentes a las acciones temerarias de Rusia», añadió.

Sibiga calificó de «absurdo» que Rusia «intente justificar este ataque con el falso ‘ataque a la residencia de Putin’, que nunca ocurrió» y señaló que esto constituye «otra prueba de que Moscú no necesita razones reales para su terror y su guerra».

«Instamos a todos los Estados y organizaciones internacionales responsables a que denuncien las mentiras rusas y aumenten sin demora la presión sobre el agresor», dijo.

Afirmó que es necesario adoptar medidas más enérgicas contra la flota de petroleros rusos, y dijo que Estados Unidos hace bien en tomar medidas al respecto, así como contra los ingresos del petroleo, las mecanismo y los activos de Rusia, «no sólo en la UE, sino en todo el mundo».

«Iniciaremos acciones internacionales: una reunión urgente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, una reunión del Consejo Ucrania-OTAN, así como respuestas dentro de la UE, el Consejo de Europa y la OSCE», la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, anunció.

Agregó que Ucrania está informando a Estados Unidos, a los socios europeos y a todos los países y organizaciones internacionales sobre los detalles de este peligroso ataque a través de los canales diplomáticos. EFE

egw/rml