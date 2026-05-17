Ucrania lanza más de 500 drones contra Rusia y deja tres muertos en la región de Moscú

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Ucrania lanzó más de 500 drones contra Rusia durante la noche, causando la muerte de tres personas en la región de Moscú, en uno de los ataques más masivos desde que empezó la guerra en febrero de 2022, informaron las autoridades rusas este domingo.

Las defensas aéreas derribaron 556 drones en más de una docena de regiones, incluida Moscú, según el Ministerio de Defensa de Rusia.

Los masivos ataques ocurrieron entre las 22H00 y 07H00 locales (entre 19H00 y 04H00 GMT).

Los servicios «de defensa aérea interceptaron y destruyeron 556 drones ucranianos» sobre 14 regiones rusas, así como sobre la anexionada Crimea y los mares Negro y de Azov, declaró el Ministerio de Defensa en la red social rusa Max.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, consideró el viernes que su país tiene derecho a atacar instalaciones petroleras y militares en Rusia, en respuesta al ataque mortal que había dejado la víspera al menos 24 muertos en Kiev.

Antes de la declaración del Ministerio de Defensa ruso,

El gobernador de la región de Moscú informó de un ataque «a gran escala» contra la zona alrededor de la capital rusa que dejó tres personas muertas.

«Una mujer murió como consecuencia del impacto de un dron en una vivienda particular. Otra persona sigue atrapada bajo los escombros», publicó el gobernador Andréi Vorobiov en Telegram.

El funcionario añadió que el ataque a primera hora de la mañana también se cobró la vida de dos hombres.

«Desde las 3 de la madrugada, las fuerzas de defensa aérea han estado repeliendo un ataque a gran escala de UAV contra la región de la capital», señaló.

Agregó que cuatro personas resultaron heridas.

En Moscú, las autoridades informaron de que los sistemas de defensa aérea interceptaron al menos 74 drones durante la noche, hiriendo a 12 personas.

«Se han registrado daños menores en los lugares donde cayeron restos», publicó en Telegram el alcalde de la capital, Serguéi Sobianin.

Ucrania golpea regularmente objetivos en Rusia en represalia por los bombardeos diarios del ejército ruso desde hace más de cuatro años.

La parte ucraniana asegura que apuntan a sitios militares pero también energéticos, con el fin de reducir la posibilidad de que Moscú financie su ofensiva.

Si bien la región de la capital es objeto regularmente de ataques con drones, Moscú, situada a más de 400 kilómetros de la frontera ucraniana, es un blanco mucho menos frecuente.

Ucrania y Rusia reanudaron en la noche del lunes al martes sus respectivos bombardeos, cuando expiró una tregua de tres días negociada bajo el auspicio de Estados Unidos con motivo de las conmemoraciones en Rusia del fin de la Segunda Guerra Mundial.

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