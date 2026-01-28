Ucrania llora a los muertos del último ataque ruso a un tren de pasajeros

5 minutos

Rostyslav Averchuk

Leópolis, 28 ene (EFE).- Un ataque con drones perpetrado por Rusia el martes por la noche contra un tren de pasajeros en la región ucraniana de Járkov mató a cinco personas e hirió a otras dos, en el que es el bombardeo ruso más letal en la campaña que las fuerzas del Kremlin llevan a cabo desde hace meses contra los ferrocarriles de Ucrania.

Las banderas ondearon este miércoles a media asta en todas las estaciones de tren de Ucrania en recuerdo de las víctimas de este ataque, en el que Rusia empleó tres drones, contra un tren que cubría una ruta que conecta el oeste y el centro de Ucrania con la región oriental de Donetsk.

Según los testigos y como se ve en los vídeos que han compartido algunos pasajeros, uno de los coches del tren se incendió después del impacto directo de un dron, obligando a los más de 200 pasajeros -entre los que había mujeres y niños pequeños- a evacuar de urgencia con el tren detenido junto a un bosque completamente nevado.

Si bien algunos pasajeros eran soldados de permiso que viajaban desde el frente del este, el tren transportaba también a numerosas familias que venían de las ciudades de Kramatorsk y Sloviansk, dos bastiones ucranianos en la región de Donetsk mayoritariamente ocupada por Rusia.

“El tren de la vida”

El tren atacado ha llegado a conocerse en Ucrania como “el tren de la vida” o “el tren del amor”, por su importancia para miles de familias separadas por la guerra, según dijo a EFE una de sus pasajeras frecuentes, Tetiana Lustiuk.

“Eran sobre todo mujeres viajando para ver a sus parejas”, dijo esta mujer de 30 años sobre el pasaje del tren cuando lo utilizó por última vez hace unas semanas para visitar a su marido, que sirve en el Ejército ucraniano en Donetsk. “Sabía que podía pasar cualquier cosa porque los rusos son terroristas. Pero todas estábamos contentas esperando las reuniones”, dijo sobre el ambiente que había en el tren.

Esas reuniones son cada vez más difíciles debido a la campaña rusa contra los ferrocarriles. En noviembre, después de varios ataques contra infraestructuras ferroviarias en Donetsk, la última parada del tren, que hasta entonces terminaba ruta en Kramatorsk, fue trasladada al oeste, a la localidad de Barvinkove, para reducir su exposición a los drones rusos. Desde allí, los pasajeros son ahora transportados a Kramatorsk en autobuses.

Lustiuk cree que algunos usuarios del tren podrían dejar de viajar hasta la estación final después del último ataque y anticipa que su marido le prohibirá volver a completar la ruta debido a los riesgos cada vez mayores.

La empresa de trenes ucraniana, Ukrzaliznytsia, ha reanudado la ruta, pero ha vuelto a cambiar la última parada para alejarla aún más de Kramatorsk.

Los ataques se intensifican

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo que el ataque ruso no podía tener ningún “propósito militar” y afirmó que un ataque contra un tren civil no puede ser definido más que como “acto de terrorismo”.

Informaciones preliminares indican que el tren fue atacado con drones Shahed de larga distancia equipados con conexión a internet. Esto último permite al operador dirigir en tiempo real al dron mientras ve el objetivo, según el experto en drones y asesor del Ministerio de Defensa ucraniano Serguí Bezkrestnov.

“El enemigo puede justificar ataques a trenes de mercancías como un esfuerzo para socavar nuestra logística, pero atacar trenes civiles es algo vil”, escribió el experto en Telegram.

Rusia ha intensificado su campaña contra infraestructuras ferroviarias desde el pasado verano. Hasta el ataque del martes, su principal objetivo habían sido los trenes y las locomotoras mientras estaban parados, así como las estaciones y las vías de tren.

Pese a los cerca de 1.200 ataques -algunos de ellos contra puntos de conexión clave- lanzados por los rusos contra los ferrocarriles ucranianos en 2025, los trenes ucranianos siguen operando y siendo un elemento vital para la economía del país. Un total de 28 millones de usuarios, 200.000 pasajeros más que en el año anterior, utilizaron los ferrocarriles ucranianos en 2025.

El ataque letal ruso del martes parece ser parte también de los esfuerzos rusos para aislar y hacer inhabitables las regiones de frontera y por las que pasa el frente del resto de Ucrania.

Drones manejados por soldados rusos atacan prácticamente a diario a civiles y a vehículos no militares en regiones como Donetsk, Járkov, Sumi o Jersón.

La aparición de drones Shahed que pueden ser dirigidos hacia sus objetivos en tiempo real y que son capaces de cargar explosivos de más peso harán los ataques contra objetivos móviles como los trenes aún más destructivos, advierten los expertos. Mientras, Kiev pide más presión internacional contra Rusia en respuesta a estos ataques. EFE

