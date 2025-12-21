Ucrania lucha por repeler incursión rusa en región fronteriza

El ejército ucraniano lucha por repeler una incursión de las tropas rusas en la región fronteriza de Sumi, informaron este domingo las autoridades militares, tras los reportes de que 50 lugareños fueron llevados por la fuerza a Rusia.

«Actualmente se están produciendo combates en la aldea de Grabovske», afirmó la Fuerza Operativa Conjunta de Ucrania, añadiendo que se está intentando «hacer retroceder a los ocupantes hacia territorio ruso».

El Defensor del Pueblo ucraniano, Dmitro Lubinets, declaró este domingo que las tropas de Moscú se llevaron por la fuerza a 50 habitantes de Grabovske.

Los soldados rusos «detuvieron ilegalmente a unos 50 civiles, residentes de la aldea de Grabovske» el jueves, afirmó Lubinets.

Añadió que fueron incomunicados y retenidos en condiciones precarias, y que después las tropas «los llevaran por la fuerza al territorio de la Federación Rusa» el sábado.

La AFP no ha podido verificar estas afirmaciones y las autoridades rusas no han comentado el asunto.

El ejército ruso reivindicó el sábado la toma de la localidad de Visoke, a pocos kilómetros de Grabovske, y las autoridades militares ucranianas de Sumi afirmaron que evacuaron a los residentes de poblaciones fronterizas de esta zona del noreste.

Este intento de avance se enmarca en un avance lento pero constante de las tropas rusas en el este de Ucrania, en paralelo con las conversaciones para poner fin a la guerra que comenzó en 2022.

