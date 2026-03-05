Ucrania neutraliza 136 drones rusos sobre varias de sus regiones

1 minuto

Kiev, 5 mar (EFE).- Las defensas aéreas ucranianas neutralizaron durante la pasada noche 136 drones de larga distancia lanzados por Rusia contra territorio bajo control del Gobierno de Kiev, según cifras ofrecidas por la Fuerza Aérea ucraniana en su parte de este jueves.

Rusia lanzó en total 155 drones Shahed, Gerbera, Italmas y de otros modelos. Cerca de un centenar de los drones eran aparatos kamikaze no tripulados ruso-iraníes Shahed.

Como es habitual, Rusia lanzó los drones desde la península ocupada de Crimea y desde territorios rusos cercanos a Ucrania.

Dieciocho de los drones impactaron en ocho localizaciones distintas de Ucrania no especificadas por la Fuerza Aérea, que informó también de la caída de fragmentos de drones neutralizados en otros tres lugares.

Varios drones rusos seguían sobrevolando territorio ucraniano en el momento en que la Fuerza Aérea publicó el resultado del ataque. EFE

