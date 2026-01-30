Ucrania ordena evacuar a familias con niños de siete aldeas del noreste del país

Ucrania ordenó este viernes evacuar a familias con niños de siete aldeas de la región de Járkov en el noreste del país, en un indicio del avance de las fuerzas rusas en la zona.

«Se ha tomado la decisión de evacuar por la fuerza a familias con niños de siete aldeas», anunció en redes sociales el gobernador regional, Oleg Synegubov.

Esas aldeas se encuentran al sur de la ciudad de Vovchansk, que fue capturada por tropas rusas a fines del año pasado.

Vovchansk se encuentra a escasos 5 kilómetros de la frontera con Rusia, y a partir de mayo de 2024 fue blanco de una enorme ofensiva rusa que la destruyó casi por completo.

Después de sangrientos combates, el ejército ruso anunció la captura de Vovchansk en diciembre de 2025.

