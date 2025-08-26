Ucrania permitirá salir del país a los varones de entre 18 y 22 años
Berlín, 26 ago (EFE).- El Gobierno ucraniano enmendó este martes la regulación sobre el cruce de las fronteras del Estado, de manera que por primera vez desde el inicio de la invasión rusa hace tres años y medio los varones de entre 18 y 22 años podrán salir y volver a entrar sin ningún obstáculo.
«Los varones de entre 18 y 22 años podrán cruzar la frontera sin obstáculos durante la ley marcial», declaró en Telegram la primera ministra, Yulia Sviridenko.
La decisión también afecta a los ciudadanos se han alcanzado la mayoría de edad en el extranjero, por ejemplo como refugiados, y que no podían visitar Ucrania ante el riesgo de no poder abandonarla de nuevo.
«Queremos que los ucranianos mantengan lo máximo posible sus lazos con Ucrania. Los cambios entrarán en vigor el día después de la publicación oficial de la resolución», indicó Sviridenko.
Bajo la ley marcial, todos los hombres con edades comprendidas entre los 18 y los 60 años tenían prohibido abandonar el país, salvo por motivos excepcionales, aunque los menores de 25 años no son susceptibles de movilización. EFE
