Ucrania releva a dos comandantes tras denuncias de falta de alimentos en parte del frente

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Kiev, 24 abr (EFE).- El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania ha relevado a dos comandantes por haber ocultado la situación real en un determinado segmento del frente oriental y por no haber proporcionado suficientes alimentos a los soldados que combaten allí, según informó en un comunicado.

El Estado Mayor General reaccionó así a la publicación en redes sociales y medios de comunicación ucranianos la víspera de fotografías de soldados visiblemente demacrados que familiares aseguran pertenecen a la 14ª Brigada del 2º Batallón Mecanizado de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que sirven en la dirección de Járkov.

En Facebook, la mujer de uno de los soldados pidió al mando tomar medidas inmediatas, y en el medio Ukrainska Pravda, la hija de uno de los exmilitares de la brigada denunció una falta sistemática de alimentos, agua potable y gasolina desde finales de agosto pasado en sus posiciones en el frente.

El Estado Mayor General señaló en su comunicado que los ataques sistemáticos de aviación y misiles rusos contra los cruces sobre el río Oskil han complicado significativamente el abastecimiento logístico de las unidades en la zona de la ciudad de Kúpiansk, a donde deben llegar los suministros en embarcaciones y drones pesados.

Sin embargo, agregó, el mando de la 14ª brigada mecanizada no solo «ocultó la situación real» en el frente y por ello «se perdieron ciertas posiciones», sino que también cometió «varios errores en el suministro a los militares».

En particular, indicó el Estado Mayor General de Ucrania, «se detectó un problema con el abastecimiento de alimentos en una de las posiciones de la brigada».

Por ello, el Estado Mayor General destituyó al comandante de la 14ª brigada mecanizada y relevó de su cargo al comandante del 10º cuerpo de Ejército, a quien degradó además de rango. EFE

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