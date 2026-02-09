Ucrania será uno de los temas centrales de la Conferencia de Múnich, que espera a Zelenski

Berlín, 9 feb (EFE).- La guerra rusa contra Ucrania será uno de los temas centrales de la Conferencia de Seguridad de Múnich (MSC), que espera contar este año de nuevo con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, entre más de 60 jefes de Estado y de Gobierno, y un número similar de ministros de Exteriores, como el secretario de Estado de EE.UU, Marco Rubio, o el jefe de la diplomacia china, Wang Yi.

En una rueda de prensa, el presidente de la MSC, Wolfgang Ischinger, subrayó este lunes que entre todas las crisis mundiales, la más importante actualmente, también por proximidad geográfica para Europa, es la guerra en Ucrania.

Anunció que este año, en el marco de la conferencia, que se celebrará del 13 al 15 de enero en la capital bávara, el premio anual que lleva el nombre del fundador de la conferencia, Ewald von Kleist, no se otorgará a una personalidad destacada.

En su lugar será concedido «al valiente pueblo ucraniano que en estos últimos días y semanas ha tenido que soportar una carga que sólo puede calificarse de terrorismo» en vista de los continuos ataques contra la infraestructura civil y el suministro energético.

«Con este galardón queremos llamar la atención de la opinión pública internacional sobre el hecho de que Rusia, aunque actualmente actúa como si estuviera dispuesta a negociar, al mismo tiempo está sembrando el terror entre la población civil ucraniana», denunció.

Rusia, ausente desde 2022

Preguntado sobre la posibilidad de que Rusia esté representada en la conferencia, Ischinger recordó que en la edición de 2022 toda la nomeclatura rusa estaba invitada a esta cita anual, pero que dos días antes del inicio de la misma «todos declinaron la invitación de forma categórica y colectiva» a través del embajador ruso, tras lo cual, poco después, comenzó la gran ofensiva rusa contra Ucrania.

Desde entonces Moscú no ha expresado su interés por regresar.

Tampoco estará el ministro de Exteriores iraní en Múnich, porque el MSC no podía mantener la invitación tras los «recientes masacres» en la República Islámica, pero sí se espera a representantes de la oposición en el exterior.

Rubio encabeza la delegación estadounidense

Los otros puntos que servirán de hilo conductor de la conferencia serán el papel de Alemania en Europa y en el mundo, y la cuestión de la capacidad de Europa para imponerse en el futuro con sus propias fuerzas, defender sus propios intereses y hablar con una sola voz.

El canciller alemán, Friedrich Merz, pronunciará el discurso de apertura el viernes de la conferencia.

Las relaciones transatlánticas serán para muchos el tema central de la MSC, agregó su presidente, quien recordó que «han sido la columna vertebral de esta conferencia desde su fundación en 1963, hace más de 60 años, y que (…) actualmente se encuentran en una crisis de confianza y credibilidad considerable».

Por parte de EE.UU acudirá el secretario de Estado, Marco Rubio, y una importante delegación del Gobierno estadounidense, así como más de 50 miembros del Congreso, y representantes demócratas como los gobernadores de California, Gawin Nesom, y de Michigan, Gretchen Whitmer, así como la alcaldesa de Boston, Michele Wu, y la diputada Alexandria Ocasio-Cortez.

En total, el foro muniquense espera reunir este año a más de 200 representantes gubernamentales de unos 120 países.

Entre ellos habrá más de 60 jefes de Estado y de Gobierno -15 sólo de la Unión Europea (UE)-, más de 65 ministros de Exteriores, más de treinta titulares de Defensa, así como los máximos representantes de más de cuarenta instituciones o organizaciones internacionales, entre ellos el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, o la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen.

Entre los representantes latinoamericanos figuran el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y la líder opositora venezolana María Corina Machado, aunque ésta intervendrá por videoconferencia.

Su hija, Ana Corina Sosa, sí asistirá presencialmente.

Asimismo, acudirán a Múnich el primer ministro de Canadá, Mark Carney; el primer ministró de Sudán, Kamel Adris; el presidente de la República Democrática del Congo, Félix Tshisekedi; el ministro de Exteriores de la India, Subrahmanyam Jaishankar; y el primer ministro de Líbano, Nawaf Salam, entre otros líderes y ministros.EFE

