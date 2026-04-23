Ucrania y la crisis en Oriente Medio marcan la primera jornada de la cumbre de la UE

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Ayia Napa (Chipre), 23 abr (EFE).- Los líderes de la Unión Europea concluyeron este jueves la primera jornada de su cumbre informal en Chipre, en la que abordaron el desbloqueo de la ayuda financiera a Ucrania, la búsqueda de soluciones al encarecimiento de la energía y la situación en Oriente Medio, entre otros temas.

La cita, que tuvo lugar en un complejo costero en Ayia Napa (sudeste de Chipre), comenzó con una primera sesión de trabajo en la que participó el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, precedida de una reunión entre este y los presidentes de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del Consejo Europeo, António Costa.

Los mandatarios celebraron el desbloqueo del préstamo a Ucrania de 90.000 millones de euros tras el levantamiento del veto húngaro, y mientras algunos líderes llamaron a una pronta apertura de las negociaciones para la adhesión de Kiev -algo que también había obstaculizado el presidente húngaro, Viktor Orbán, hasta su reciente derrota electoral-, otros pidieron cautela sobre la aceleración de un proceso que requiere la unanimidad de los Veintisiete.

«Los presidentes elogiaron los importantes avances que ha realizado Ucrania en su camino hacia la adhesión a la UE (y) pidieron que se abran sin demora los capítulos de negociación» para la adhesión de Kiev, según un comunicado conjunto de Zelenski, Costa y Von der Leyen.

Respuesta a la crisis en Oriente Medio

Los mandatarios de la UE también celebraron una cena de trabajo en la que abordaron los esfuerzos para la paz en Oriente Medio y la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz.

«No podrá lograrse una desescalada del conflicto en Irán sin un papel activo de la UE», dijo a su llegada a la reunión el presidente de Chipre, Nikos Jristodulidis, anfitrión de esta cita bajo la presidencia de turno de los Veintisiete.

Los líderes discutieron asimismo las consecuencias económicas del conflicto con una atención especial en el repunte del precio del petróleo derivado del cierre de Ormuz, así como las medidas de ahorro energético y de apoyo a familias y empresas que la Comisión Europa puso sobre la mes la víspera de la cita en la isla mediterránea.

Con respecto a esto último, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni -cuyo país firmó la carta a favor de un impuesto a los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas que también reclama España- apuntó que la batería de medidas de Bruselas «no es suficiente» y defendió que la UE «debe ser mucho más valiente» en el diseño de actuaciones frente al incremento de los precios.

«Mirando al futuro, sólo hay un camino estratégico para Europa: acelerar la transición energética y el despliegue de fuentes renovables domésticas, limpias y asequibles. Es la única manera de reducir dependencias y garantizar nuestra seguridad energética», escribió Costa en un mensaje publicado en sus redes sociales mientras se desarrollaba la discusión.

Defensa mutua

El mandatario chipriota también llamó a desarrollar un «plan operacional» para el artículo de defensa mutua de la Unión Europea, otro de los temas que estaba en el menú de esta primera jornada de la cumbre en el contexto del conflicto regional que dio lugar a un ataque con drones en territorio chipriota.

«Sin llegar a activar el artículo 42.7, durante la crisis (de Oriente Medio), tuvimos la respuesta inmediata de 5 estados miembros», recordó el mandatario chipriota sobre al envío de buques militares con capacidades antidrones por parte de España, Francia, Grecia, Italia y Países Bajos para apoyar la defensa de la isla, tras el ataque que sufrió el mes pasado una base británica al sur de Chipre con un dron de diseño iraní lanzado desde el Líbano, a unos 300 kilómetros de la isla mediterránea.

El artículo 42.7 del Tratado de la UE establece que, si un país de la Unión es objeto de una agresión armada en su territorio, los demás Estados miembros le deberán prestar ayuda y asistencia «con todos los medios a su alcance».

La cumbre informal continuará en la mañana del viernes en un escenario distinto, el Centro de Conferencias Filoxenia de Nicosia, con una primera sesión de trabajo donde se discutirá el próximo presupuesto de la UE para el periodo 2028-2034.

A continuación tendrá lugar una segunda ronda de discusiones a la que la presidencia chipriota de turno de la UE ha invitado a los «socios regionales» de Oriente Medio: los líderes del Líbano, Egipto, Siria, Jordania y del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo (CCEAG). Esta sesión estará centrada en los contactos diplomáticos para la desescalada en la región y para la reapertura de Ormuz.

La cumbre se celebra en Chipre bajo medidas excepcionales de seguridad debido a la cercanía de la isla mediterránea a la zona de conflicto, y en medio de la incertidumbre sobre las negociaciones para la paz mientras continúan la disrupción del tránsito marítimo en Ormuz y los ataques israelíes en el sur libanés pese a la tregua vigente. EFE

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