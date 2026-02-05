Ucrania y Rusia acuerdan un nuevo canje de prisioneros

Ucrania y Rusia acordaron este jueves su primer canje de prisioneros en varios meses en las conversaciones celebradas en Abu Dabi, aunque según Estados Unidos, que ejerce de mediador, queda mucho trabajo por delante para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra.

Las negociaciones son el último intento en los esfuerzos diplomáticos para detener el conflicto más sangriento de Europa desde la Segunda Guerra Mundial, con cientos de miles de muertos, millones de personas obligadas a huir de sus casas y gran parte del este y sur de Ucrania devastados.

Mientras las partes negociaban, buena parte de la capital ucraniana seguía sin calefacción a temperaturas bajo cero, después de que sucesivos ataques rusos interrumpieran el suministro de energía a cientos de bloques de apartamentos en Kiev.

«Acordaron canjear 314 prisioneros, el primer intercambio de este tipo en cinco meses», informó el enviado estadounidense Steve Witkoff en las redes sociales.

El Ministerio de Defensa ruso confirmó más tarde que ambas partes intercambiaron 157 prisioneros cada una.

Witkoff calificó las negociaciones de «detalladas y productivas», pero rebajó las expectativas diciendo que «queda mucho trabajo por hacer».

Kiev y Moscú también señalaron que el diálogo iba por buen camino pero omitieron decir si hubo progresos en sobre el tema del territorio. Y no hay señales de que Rusia esté dispuesta a hacer concesiones.

«Desde luego que no es fácil, pero Ucrania ha sido y seguirá siendo tan constructiva como sea posible», declaró Zelenski en rueda de prensa en Kiev. «Queremos resultados más rápidos».

El enviado ruso Kirill Dmitriev criticó lo que llamó intentos de Europa de «interrumpir el progreso».

El miércoles, el presidente ucraniano Volodimir Zelenski reconoció al menos 55.000 bajas en el campo de batalla desde la invasión de Rusia en febrero de 2022, una cifra inferior a muchas estimaciones independientes.

Rusia no ha revelado cuántos soldados han muerto en sus filas. La BBC y el medio independiente Mediazona, que siguen los obituarios y los anuncios de familiares, han encontrado los nombres de más de 160.000 militares rusos fallecidos en el conflicto.

– «Pasos concretos» –

Antes de las negociaciones de dos días, Rusia lanzó su último ataque masivo contra la infraestructura eléctrica de Ucrania. Muchas personas quedaron sin electricidad y tiritando en un frío extremo, con temperaturas que rondan los 20 grados bajo cero.

El principal negociador ucraniano afirmó el miércoles que en la primera jornada se ha hablado de «pasos concretos y soluciones prácticas».

Pero el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo a los periodistas que los combates continuarían «hasta que el régimen de Kiev tome las decisiones adecuadas».

El principal punto de fricción en las negociaciones es el destino a largo plazo del territorio en el este de Ucrania.

Moscú exige que Kiev retire sus tropas de extensas áreas del Donbás y quiere que la comunidad internacional reconozca que las tierras confiscadas durante la invasión pertenecen a Rusia.

– «Mantener la presión» –

Kiev se niega a abandonar la región pero teme que Washington apoye la posición de Moscú.

El presidente estadounidense, Donald Trump, presiona a ambas partes para que negocien el fin de la guerra desde que regresó al cargo.

Zelenski considera crucial el papel de Washington. En una entrevista transmitida el miércoles por la televisión francesa dijo que «Putin solo le tiene miedo a Trump».

El presidente estadounidense podría imponer sanciones económicas a Rusia o enviar armas a Ucrania para «mantener esta presión sobre Putin», dijo Zelenski, y añadió que Ucrania no cederá su soberanía.

Rusia ocupa alrededor del 20% de Ucrania. Reclama las regiones de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia como propias, y controla áreas en al menos otras tres regiones ucranianas en el este.

Ucrania todavía controla alrededor de una quinta parte de la región de Donetsk y ha advertido que ceder terreno envalentonará a Moscú.

